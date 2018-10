„Wildwochen gehören zu Ellwangens besten Seiten“

Kulinarisch sind sie bereits im Seegasthof Espachweiler eröffnet worden. Jetzt sind sie’s auch offiziell: Die 13. Ellwanger Wildwochen haben begonnen.

Das Bläsercorps des Hegerings Ellwangen unter Leitung von Jürgen Vaas umrahmte die Eröffnung auf dem Marktplatz musikalisch. Ausgiebig bestaunt wurde wieder die knapp zweijährige Waldkauzdame Rosalie auf dem Arm von Waldpädagogin Tina Günther. Rosalie ließ sich sogar übers Gefieder streicheln und den Bauch kraulen. Beim Waldmobil des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald gingen kleine Besucher mit Waldpädagogin Bärbel Baumgärtner auf Spurensuche. Mit Knetmasse bildeten sie Fährten von Wildtieren wie Reh und Fuchs nach.

Oft kopiert, in dieser Qualität selten erreicht: Die Ellwanger Wildwochen sind ein Aushängeschild der Stadt. Kein Geheimtipp mehr, so Hegeringleiter Florian Gaugler in seiner Begrüßung, sondern fester Bestandteil im Veranstaltungskalender: „Ein Grund dafür ist, dass das Wildbret von heimischen Jägern kommt. Mehr Natur geht nicht.“ Gaugler verwies auf Aktionen wie Wald- und kulinarische Stadtführung, Hubertusmesse in der Basilika und „wilde“ Kochkurse der AOK Ostwürttemberg, die mit dem Gesundheitsmobil vertreten war. Beim Hegering-Gewinnspiel gab’s Reh, Hase und Kochbuch zu gewinnen.

„Die Wildwochen haben dazu beigetragen, dass Ellwangen als Kleinstadtperle ausgezeichnet wurde“, sagte Pro-Ellwangen-Vorstand Thomas Markus. Er dankte Hegering, Jägerschaft und Gastronomie: „Sie tragen die Verantwortung.“ Einziger Wermutstropfen: Das von Erich und Marianne Mohring seit 1980 geführte und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Traditionslokal Stiftskeller sei zum vermutlich letzten Mal bei den Wildwochen dabei.

Mit der Natur verbunden

Mit den Attributen „Regional, lecker, der Natur verbunden“ charakterisierte Citymanagerin Verena Kiedaisch die Ellwanger Wildwochen, die in der Region einzigartig seien. Dass Nachahmer weniger erfolgreich seien, habe mit der Qualität des Kochens der Ellwanger Gastronomen und deren Schulterschluss zu tun. Kiedaisch dankte den Partnern Jägerschaft, AOK, dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga und der „Ipf- und Jagst-Zeitung.“ „Auch die Wildwochen gehören zu Ellwangens besten Seiten“, sagte sie mit Hinweis auf die Broschüre „73479 – Ellwangens beste Seiten“, die auch auf Facebook vertreten ist.

Bei Henry Fuchs aus Fichtenau-Unterdeufstetten verkosteten die Besucher Spezialitäten wie Hirschschinken und Rehsalami. Die Rotochsen-Brauerei kredenzte dazu Freibier. Der frühere Hegering-Leiter ist Waidmann aus Leidenschaft. Vor 13 Jahren rief er die Wildwochen ins Leben, um etwas für die bessere Vermarktung heimischen Wildfleisches zu tun. Seit damals koordiniert er als Mittler zwischen Jägern und Gastronomen „den kurzen Weg vom Wald auf den Teller.“ Die Idee hatten seinerzeit Hans und Thomas Ebert, Tobias Graf Adelmann, Roland Stille und Matthias Krombholz. Wie beliebt und erfolgreich die Ellwanger Wildwochen werden würden, ahnte damals niemand.