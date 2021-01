Das „Wilde Heer“ der RöSeNa hat am Samstag am Feuerwehrhaus den 20. Röhlinger Narrenbaum aufgestellt, natürlich unter Corona-Bedingungen. Es durften keine Zuschauer dabei sein und nur wenige Helfer mit Mund-Nasenschutz. Der Baum, der mit einem Autokran mit der Wurzel nach oben aufgestellt wurde, ist den Stecken der Maskengruppe nachempfunden. Anders als in den Vorjahren sind an ihm diesmal nicht die Hinweistafeln der Angeklagten des Narrengerichts angebracht, denn ein Narrengericht kann es wegen Corona nicht geben. Dafür ist er mit den Tafeln geschmückt, die die einzelnen Gruppen der RöSeNa gestaltet haben.

Mit der Aktion wollen die Röhlinger Sechtanarren auch in diesem Jahr die Fastnacht sichtbar machen. Deshalb sind auch weitere Aktionen in Röhlingen geplant. So präsentiert sich die RöSeNa vom 7. bis 16. Februar in den Schaufenstern entlang der Hauptstraße. Bei der Metzgerei Bühler gibt’s im Februar die „Brandjoggala-Würste“.

Peter Bauer erklärt wöchentlich in kurzen Videos die Entstehung und die Bräuche der schwäbischen Fasnet. Den aktuellen Link gibt’s immer auf der Homepage der RöSeNa. In der Faschingswoche kommen auf der Homepage immer wieder Links zu Tänzen, Bütten und Gesang hinzu. Gemeinsam mit dem Kindergarten Sankt Peter und Paul Röhlingen ruft die RöSeNa dazu auf ein Faschingsfenster zu Hause zu gestalten.