Wilde Müllkippen sind ein dauerhaftes Ärgernis

Wilde Müllkippen sind ein Problem im Stadtgebiet, das nicht abebbt. Das Ablagern von Müll im Wald oder an Standorten von Altglas- oder Altkleidercontainern ist nicht nur ein Ärgernis, es geht auch auf Kosten der Allgemeinheit. Um dem Problem Herr zu werden, ist die Stadt auf die Mithilfe der Bürger angewiesen.

Der Tatort liegt in Ellwangen an der Aalener Straße. Gleich beim Türmle der Bürgergarde stehen einige Altglascontainer. Nicht selten liegt direkt daneben etwas, was nicht in die Recyclingbehälter gehört. An diesem Tag ist es ein Staubsauger, der in die Büsche neben den Container geworfen wurde. Kurz darauf steht dort ein Kochtopf, den jemand entsorgen wollte. Wenig später sind es Mülltüten, dann eine Heizplatte.

„Wir ärgern uns, wenn wir das sehen“, sagt Harry Irtenkauf, der Leiter des Ellwanger Ordnungsamtes. Aber es bleibt nicht beim Ärger. Denn die Entsorgung des abgelagerten Mülls müssen Mitarbeiter des Baubetriebshofs übernehmen. „Die holen das, bringen das zur Deponie und zahlen dann auch“, berichtet Irtenkauf. Der Müll muss also auf Kosten der Stadt und damit der Allgemeinheit entsorgt werden.

„Von der Chaiselongue bis zum Bett liegt alles da“

Im Ellwanger Stadtgebiet sind es vor allem die Altglas- und Altkleidercontainer, an denen Müll abgestellt wird. Aber auch Waldgebiete, etwa der Galgenwald, sind betroffen. „Da liegen halbe Wohnungseinrichtungen. Von der Chaiselongue bis zum Bett liegt alles da.“ All das sei schon vorgekommen, erinnert sich der Leiter des Ordnungsamts.

Harry Irtenkauf weiß, dass wilde Müllkippen keineswegs nur ein Ellwanger Problem sind. Zusammen mit seinen Kollegen anderer Gemeinden hat er sich schon öfters über das Thema ausgetauscht. „Wir hatten schon ein paar Mal auf unserer Agenda, wie man dem begegnen kann, aber das ist ganz schwierig.“ Wild abgelagerter Müll wird zwar in der Regel auf Hinweise überprüft, von wem er stammen könnte. „Wir recherchieren im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir schauen zum Beispiel, ob weggeworfene Briefe drin sind.“ Die Stadt habe hier aber nur begrenzte Möglichkeiten, sagt Irtenkauf und verweist auf den Landkreis, die zuständige Behörde für das Thema Müllentsorgung.

Im Landratsamt des Ostalbkreises gibt es mit Michael Pachler im Geschäftsbereich „Umwelt und Gewerbeaufsicht“ einen Ansprechpartner für wilde Müllablagerungen. Pachler weiß, dass wilder Müll besonders häufig an Plätzen abgelegt wird, die mit dem Auto leicht zu erreichen sind und an denen sich die Verursacher unbeobachtet fühlen. Ein solcher Ort sei zum Beispiel der Parkplatz an der Röttinger Höhe zwischen Lauchheim und Bopfingen. Dieser Platz sei aufgrund des Baumbestands nur schwer einsehbar und außerdem könne man bequem mit dem Auto hinfahren.

Auch die Gesellschaft des Ostalbkreises für Abfallbewirtschaftung (GOA) versucht, Hinweise auf den oder die Täter zu finden, wenn sie beauftragt wird, eine wilde Müllkippe zu beseitigen. Kann der Verursacher ermittelt werden, dann muss er mit einem Bußgeldverfahren und den Kosten für die Entsorgung rechnen. Müllschnüffler, die auf der Lauer liegen, um die Täter auf frischer Tat zu ertappen, beschäftige die GOA nicht, sagt Pachler. Auch die Videoüberwachung der betreffenden Orte sei noch kein Thema, meint der Beauftragte des Ostalbkreises, aber die „könne auch mal kommen“.

Videoüberwachung ist ein schwieriges Thema

Für Ordnungsamtsleiter Irtenkauf sind Videokameras ein schwieriges Thema. Es habe sich zwar vor einigen Jahren in Neunheim gezeigt, dass die Überwachung ein effektives Mittel sein könne, um Müllsündern auf die Schliche zu kommen. In dem Fall habe es sich aber um ein Privatgrundstück gehandelt und der Grundstückseigentümer habe selbst die Kamera aufgestellt. „Dann hat man die Verursacher dingfest machen können“, erinnert er sich.

„Die Forderung wird immer wieder an uns herangetragen“, sagt der Pressesprecher der Stadt, Anselm Grupp. Im öffentlichen Raum sei die Videoüberwachung aber aus Datenschutzgründen nicht ohne Weiteres möglich. „Sie dürfen auf öffentlichen Plätzen überwachen, wenn Sie einen ausgewiesenen Kriminalitätsschwerpunkt haben“, sagt der Ordnungsamtsleiter. Dieser sei bei wilden Müllkippen nicht gegeben.

Deshalb bittet Irtenkauf die Bürger um Hilfe. Wer etwa beim Joggen im Wald beobachtet, wie Abfall oder Sperrmüll abgelagert wird, solle sich an die Polizei oder an das Ordnungsamt wenden und seine Beobachtung mitteilen. Auch das Umwelttelefon des Landratsamtes, jede Polizeidienststelle oder die Bürgermeisterämter nehmen Hinweise entgegen.

Bleibt die Frage, warum jemand Müll an Plätzen ablagert, die dafür nicht vorgesehen sind. Ellwangens Pressesprecher Anselm Grupp vermutet hier mehrere mögliche Beweggründe. Einmal schlichte Bequemlichkeit, dann die Unwissenheit, wo etwa Elektrogeräte korrekt entsorgt werden, und nicht zuletzt der Drang, Geld zu sparen – selbst dann, wenn die Entsorgungsgebühren nicht sehr hoch seien.

Auch Michael Pachler vom Landratsamt sagt: „So teuer sind die Entsorgungskosten eigentlich nicht.“ Deshalb vermutet er einen weiteren Beweggrund, nämlich schlechte Erziehung. Pachler erinnert sich, dass er einmal einen Schüler ansprach, der ein Stück Papier auf den Boden geworfen hatte. Der Schüler gab verständnislos zurück: „Es wird doch aufgeräumt.“ Er ging also offenbar ganz selbstverständlich davon aus, dass sein Abfall von anderen weggeräumt werde.

Unter der Rufnummer 07361/503-1396 können wilde Müllkippen beim Landratsamt gemeldt werden.