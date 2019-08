Der Motorradclub Wild Tigers Ellwangen feiert am Samstag und Sonntag, 23. und 24. August, sein 25-jähriges Bestehen mit einer Party und einem Konzert in Elberschwenden bei Röhlingen.

In Elberschwenden wird auf der grünen Wiese ein großes Zelt aufgestellt. Elberschwenden kommt zwar nicht auf Google Maps vor, liegt aber an der L 1060. Der Abzweig ist in der Senke zwischen Röhlingen und Zöbingen rechts Richtung Dettenroden. Das Zelt ist schon von der Straße aus zu sehen. Los geht es am Freitag ab 18 Uhr mit der Wild-Tigers-Rocknacht und der Band Axxis, die nach längerer Zeit mal wieder einen Stopp auf der Ostalb einlegen. Im Vorprogramm spielt die AC/DC-Tributeband AC/ID.

Am Samstag rockt erst die Band mit Messenger, die nach langer Zeit wieder einmal in Ellwangen auftritt, danach spielt die Cover-Rock-Formation Amplified. Karten für die Rocknacht gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Der Eintritt ist am Samstag frei.