Die Mittelhofschule in Ellwangen hat sich an der bundesweiten Aktion „Woche der Wiederbelebung“ beteiligt. In diesem Rahmen wurden Schüler in Sachen Herzdruckmassage bei Herz-Kreislauf-Stillständen geschult. Unter dem Motto „Prüfen, rufen, drücken“ wurden Maßnahmen der Reanimation vermittelt. Die Aktion kam übrigens auch bei den Lehrern gut an, die ihr Wissen zeitgleich bei einem Erste-Hilfe Kurs auffrischten.