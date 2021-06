Wie teuer darf der Sprit noch werden? Das sagen die Menschen in Ellwangen

Mario May

Mit ihrer öffentlichen Forderung nach einer Benzinpreis-Erhöhung von insgesamt 16 Cent gemäß dem Programmentwurf ihrer Partei hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wenige Monate vor der Bundestagswahl eine scharfe Debatte ausgelöst. Teile der CDU, SPD und Die Linke lehnen eine Benzinpreis-Erhöhung ab. Die Grünen beharren vehement auf ihrer Position. Unser Mitarbeiter Mario May hat sich auf dem Ellwanger Markt umgehört. Die Meinung ist zweigeteilt. Einige begrüßen eine Erhöhung der Benzinpreise zugunsten der Umwelt, andere lehnen sie ab.

Hans-Jürgen Hanke, Ellwangen, Rentner, 79 Jahre:

„Eigentlich bin ich nicht bereit, noch mehr für Benzin zu bezahlen, aber es führt wohl kein Weg daran vorbei. Es sollten aber unbedingt die großen Firmen miteinbezogen werden und die Preiserhöhung darf nicht nur auf Kosten der ,kleinen Menschen’ erfolgen. Vergünstigungen für große Unternehmen wären eine Unverschämtheit.“

Hans-Jürgen Hanke (Foto: MarioMay)

Helga Berrot, Ellwangen, Rentnerin, 68 Jahre:

„Die Debatte um die Benzinpreis-Erhöhung ist so kurz vor der Wahl sicherlich in erster Linie Wahlwerbung. Eine Preiserhöhung kommt für die Bevölkerung aber in diesen Zeiten sehr ungelegen. Gerade sind die Menschen durch die Corona-Pandemie ohnehin schon stark belastet, da sollten durch eine Erhöhung der Benzinpreise nicht noch zusätzliche Erschwernisse bereitet werden, zumal die angestrebte Preiserhöhung zu hoch ist.“

Helga Berrot (Foto: Mario May)

Hariolf Neukamm, Schrezheim, Pensionär, 71 Jahre:

„Für mich persönlich ist die Spritpreiserhöhung nicht so relevant, da ich versuche, möglichst wenig Auto zu fahren, und stattdessen häufig zu Fuß unterwegs bin. Ich halte eine Preiserhöhung aber für ein gutes Steuerungsmittel. Die Bürger werden nicht unbedingt freiwillig weniger Auto fahren, aber Geld kann dazu sicher überzeugen.“

Hariolf Neukamm (Foto: Mario May)

Werner Koppe, Ellwangen, Rentner, 63 Jahre:

„Ich finde die Benzinpreis-Erhöhung nicht gut. Solche Maßnahmen wären nur vertretbar, wenn die Menschen zuverlässig den öffentlichen Nahverkehr als Alternative hätten. Gerade hier und im ländlichen Raum ist der ÖPNV aber nicht genug ausgebaut und müsste erst verbessert werden.“

Werner Koppe (Foto: Mario May)

Franz Thun, Nordhausen, Rentner, 73 Jahre:

„Die geplante Benzinpreis-Erhöhung ist zu hoch. Zudem kommt sie kurz vor der Wahl politisch zu einem schlechten Zeitpunkt. Die Parteien, die sich für eine Erhöhung einsetzen, schneiden sich damit ins eigene Fleisch.“