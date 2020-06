Wie Napoleons kleiner Bruder aufs Ellwanger Schloss kam

Das Schlossmuseum Ellwangen bietet am Sonntag, 5. Juli, um 17.30 Uhr eine Anekdotenführung an. Im Mittelpunkt des Rundganges „Mit König Lustik durch’s Schloss“ stehen die heiteren und kuriosen Ereignisse der Ellwanger Geschichte sowie der ehemaligen Schlossbewohner. Jeder Teilnehmer erhält eine süße Überraschung. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung per E-Mail: info@schlossmuseum-ellwangen.de erforderlich. Die Gebühr beträgt zehn Euro.