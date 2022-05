Wie man sich gegen Betrugsmaschen schützt

Der sogenannte Kreisfrauentag des VdK-Kreisverbands Aalen im Gasthaus zum Grünen Baum in Pfahlheim hat nach der zweijährigen Corona-Pause sehr großen Anklang gefunden. Den Schwerpunkt des Tages bildete ein Referat über Betrugsdelikte und wie man sich davor schützen kann.

Kreisfrauenvertreterin Sonja Bäurle begrüßte 40 Frauenvertreterinnen und Betreuerinnen aus den 20 Ortsverbänden des Sozialverbands. Vom geschäftsführenden Kreisverbandsvorstand nahmen der Vorsitzende Ronald Weinschenk, der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Holzner und Kreis-Kassenwart Holger Diehl teil.

In seinem Grußwort dankte der Vorsitzende Weinschenk den Frauen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit in den Ortsverbänden und berichtete über Entwicklungen und Neuigkeiten im Kreisverband und aus den Ortsverbänden. Er ermunterte die Frauen, sich weiterhin in ihren Ortsverbänden einzubringen, ihre Interessen zu vertreten und weiter Frauen für dieses Ehrenamt zu gewinnen.

Der stellvertretende Vorsitzende Holzner berichtete über die aktuellen VdK-Themen aus dem Bezirks- und Landesverband und wies darauf hin, dass der Kreisverband Aalen auf 6375 Mitglieder angewachsen sei.

Das Schwerpunkt-Thema waren „Betrugsdelikte zum Nachteil älterer Menschen“. Als Referent kam Polizeihauptkommissar Otto Kruger vom Polizeipräsidium Aalen. Der Kommissar stellte verschiedene Tricks vor, darunter „Falscher Polizist“, „Gewinnversprechen“ oder den „Enkeltrick“, mit denen Betrüger versuchen, das Geld von anderen zu erbeuten. Wie man sich dagegen schützen kann und welche kuriosen Fälle es bereits gab, listete der Polizeihauptkommissar Otto Kruger sehr anschaulich und anhand von Praxisbeispielen auf. Auch ging er darauf ein, wie man sich vor Telefonbetrügern schützt.

Der Ortsverbandsvorsitzende von Pfahlheim, Eugen Frosch, verwies in seinem kurzweiligen und informativen Grußwort auf den Limes und berichtete, dass 1987 bei Baumaßnahmen im Flur „Kleinfeldle“ an der Kastellstraße in Pfahlheim Reste der römischen Limesmauer aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus entdeckt worden seien