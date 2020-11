Wie in Röhlingen und Umgebung Weihnachten gefeiert wird

Die Seelsorgeeinheit Philipp Jeningen Ost um Pater Sony ist sich des Ernsts der Corona-Lage bewusst und möchte das anstehende Weihnachtsfest so feiern, dass keine Gefahren für Leib und Leben ausgehen. Weihnachten solle trotzdem oder auch gerade deshalb etwas Besonderes werden, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. „Die Menschen brauchen die Ruhe der Festtage, gute Gedanken, Gemeinschaft und auch ein großes Stück Glaubensvermittlung.“

Also will die Seelsorgeeinheit neue Wege gehen. Dazu gehört, dass an den drei Festtagen jeweils nur ein Gottesdienst stattfindet, abwechselnd in den drei Gemeinden Röhlingen, Pfahlheim und Beersbach. Die Gottesdienste werden live gestreamt und auf dem Kanal YouTube im Internet übertragen. Dafür sorgt, wie es heißt, der Röhlinger Jonas Wiest mit seiner Firma in professioneller Weise.

Die Gemeinde wird darum gebeten, dass zu den Gottesdiensten nur die Menschen kommen, die keine technischen Möglichkeiten haben. Vor allem die Jüngeren sind aufgerufen, Rücksicht zu nehmen. Deshalb regen die Verantwortlichen an, dass die Familien mit Omas und Opas an den Computerbildschirmen gemeinsam Gottesdienst feiern.

Jeder Haushalt in der Seelsorgeeinheit erhält ein Weihnachtspaket. Darin befindet sich der gemeinsame Pfarrbrief, ein Infoblatt zum Streaming, ein Friedenslicht zum Entzünden beim gemeinsamen Gottesdienst am Rechner und ein paar kleine Dinge, die etwas Weihnachtsstimmung verbreiten sollen.

„Dies alles ist ein großer Aufwand für uns, auch in finanzieller Hinsicht“, heißt es in der Presseerklärung. „Wir haben jedoch schon bedeutende Spenden von Menschen, die von der Idee begeistert sind und helfen wollen. Dies entlastet uns nicht nur finanziell, sondern lässt uns auch manchen Meinungen standhalten, die darauf verweisen, dass wir zum einen Kollekten sammeln, zum anderen aber Gottesdienste streamen lassen, was schon eine Summe an Ausgaben enthält.“

Auf diesem Wege wollen die drei Gemeinden der Seelsorgeeinheit aufeinander neugierig machen und das Zusammenwachsen fördern. Außerdem sollen neue Wege und Methoden des Gemeindelebens ausprobiert werden, die auch die Jugend ansprechen können. Vor allem will die Seelsorgeeinheit davor schützen, dass die Menschen sich in Gefahr begeben.

Die Gottesdiensttermine sind: Heiliger Abend, 18 Uhr, in Beersbach; erster Weihnachtsfeiertag, 10 Uhr in Pfahlheim und 14.30 Uhr feierliche Kindersegnung in Röhlingen; zweiter Weihnachtsfeiertag, 10 Uhr, in Röhlingen und 14.30 Uhr feierliche Kindersegnung in Pfahlheim. Die Gottesdienste werden mittels Live-Streaming über Youtube übertragen.

Der Besuch der Gottesdienste ist nur gegen Anmeldung und mit zahlenmäßiger Begrenzung möglich, um den Mindestabständen einhalten und Probleme am Einlass vermeiden zu können. In den anderen Orten finden an diesen Tagen keine Gottesdienste statt.

Am Sonntag, 27. Dezember, gibt es um 8.45 und 10 Uhr wieder Gottesdienste in Beersbach, Pfahlheim und Röhlingen.