Corona und seine Folgen: Selten zuvor waren die Vorbereitungen auf das Dreikönigssingen in den katholischen Pfarrgemeinden so schwierig und von Unsicherheit geprägt wie in diesem Jahr. Nachdem das Kindermissionswerk Aachen schon vor vielen Wochen Konzepte erarbeitet und zur Nachahmung weiterempfohlen hat, um die Hausbesuche der Heiligen Drei Könige kontaktlos und mit gebührendem Sicherheitsabstand verwirklichen zu können, folgte mit dem deutschlandweiten Lockdown die Kapitulation.