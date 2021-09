Wie der Staat den Wohnungsumbau fördert

Bei der Mitgliederversammlung von Haus & Grund Ellwangen haben Peter Rack und René Hägele von der TK Baupartner GmbH Schwäbisch Gmünd über die Fördermöglichkeiten bei der Sanierung einer gebrauchten Wohnimmobilie informiert. Um klimafreundliches Verhalten zu belohnen, hat der Bund weitere 5,7 Milliarden Euro auf den Weg gebracht.

Durch kluges und rechtzeitiges Ausschöpfen dieser Fördertöpfe können bis zu 45 Prozent der Kosten einer neuen Heizung vom Staat bezahlt werden. Zusammen mit der dadurch gewonnenen Energieeinsparung sei das in jedem Falle lohnend. René Hägele warnte jedoch davor, einfach ohne Plan zu beginnen. Dies sei sowohl finanziell als auch bau- und energietechnisch kontraproduktiv.

Die Kosten eines Energieberaters werden neuerdings über das Programm Bundesförderung für effiziente Gebäude zu 50 Prozent bezuschusst. Wird ein individueller Sanierungsfahrplan erstellt, beträgt der Zuschuss 80 Prozent. Der Bauherr hat 15 Jahre Zeit, die empfohlenen Maßnahmen umzusetzen.

Häufig ist Bauherren gar nicht bekannt, dass der Austausch der Terrassentür oder eine neue Duschwanne im Bad förderfähig ist. Selbst die Erneuerung des im Laufe der Jahre uneben gewordenen Gartenwegs kann förderfähig sein, wenn man sich wie Peter Rack und René Hägele mit den unterschiedlichen Förderprogrammen auskennt. Oftmals könnten auch mehrere Fördermöglichkeiten kombiniert werden, hieß es.

Bei Vorliegen eines Pflegegrades gibt es einen Zuschuss für den altersgerechten Badumbau. Außer der energetischen Sanierung können Maßnahmen zur Digitalisierung – Stichwort Smart Home – und zur Verbrauchsoptimierung gefördert werden.

Exemplarisch stellte Hägele die Fördermöglichkeiten beim Austausch der Heizungsanlage dar. Grundsätzlich gilt nach seinen Worten jedoch: Am preiswertesten und klimafreundlichsten ist die Energie, die gar nicht benötigt wird. Aus diesem Grund werden viele Maßnahmen an der Gebäudehülle gefördert, etwa die Wärmedämmung, ein neuer Rollladen, neue Fenster und Türen. Neu ist die Förderfähigkeit von sommerlichem Wärmeschutz mit bis zu 25 Prozent.

Bei Veränderungen an der Außenhülle ist allerdings Vorsicht geboten. Werden etwa nur Teile an Außenwand oder Dach saniert, dabei aber mehr als zehn Prozent der Fläche erneuert, muss dieser Gebäudeteil zwingend gedämmt werden. Unterlässt der Bauherr dies, macht er sich, ebenso wie der ausführende Handwerker, strafbar.

Weil im Jahr 2030 mehr als jeder vierte Bundesbürger älter als 65 Jahre sein wird, werden bis dahin drei Millionen neue, barrierearme Wohnungen benötigt. Bei Maßnahmen zur Barrierereduzierung ist daher ein Zuschuss von mindestens 2000 Euro pro Antrag und bis maximal 50 000 Euro pro Wohnung möglich. Das gilt auch für Maßnahmen im Umfeld, wie altersgerechte Kfz-Stellplätze, Treppenlifte, Überdachungen und Windfänge.

Bei der altersgerechten Sanierung muss man freilich schnell sein. Diese Fördermittel werden meist im Februar aufgelegt. Oft ist der Fördertopf dann schon im Oktober leer. Die Vereinsmitglieder würdigten den Vortrag mit großem Applaus.

Vorstand Merz berichtete im Anschluss über die vergangenen zwei Vereinsjahre. Der Festakt zum 100-jährigen Bestehen ist coronabedingt ausgefallen. Immerhin wurde die Festschrift erstellt und den Vereinsmitgliedern postalisch zugestellt. Ein besonderer Dank galt den Sponsoren sowie Anselm Grupp für den historischen Teil und Christina Faber für die Gestaltung.

Im vergangenen Jahr wurde die neue Geschäftsstelle in der Schmiedstraße 6 bezogen. Die für die Mitglieder kostenfreie Beratung mittwochs zu Rechtsfragen rund um die Immobilie findet nunmehr in zentraler Lage und freundlich gestalteten Räumen statt. Diese wird auch von den Mitgliedern zahlreich in Anspruch genommen.

Angesichts der Flutkatastrophe im Juli hat der Verein 1500 Euro für den Wiederaufbau beschädigter Gebäude gespendet. Als kleine Entschädigung für die ausgefallene Jubiläumsfeier lud der Verein die Anwesenden im Dorfhaus Eggenrot zu einem Buffet mit schwäbischen Schmankerln ein.

Carl Trinkl dankte Merz für dessen geräuschlose, effiziente und erfolgreiche Arbeit. Merz ist seit 15 Jahren Vorstand und wurde von der Versammlung, ebenso wie die übrigen Vorstands- und Beiratsmitglieder, für weitere drei Amtsjahre einstimmig gewählt.