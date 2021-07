Wie der Pfahlheimer Musikverein das 50-jährige Bestehen feiern will

Der Musikverein Trachtenkapelle Pfahlheim feiert 2021 sein 50-jähriges Bestehen. Geplant war ein großes Jubiläumsfest vom 25. bis 27. Juni – in Verbindung mit dem Kreismusikfest des Blasmusikverbandes Ostalbkreis. Doch das hat nicht geklappt. „Dennoch werden wir unseren Geburtstag auf eine andere Art feiern, mit verschiedenen kleineren Aktionen.“ Das kündigt der Verein jetzt in einer ausführliche Pressemitteilung an.

Wenn bis zu 3000 Musikerinnen und Musiker ins Festzelt einmarschieren und anschließend jede Vereinsfahne mit Jubel begrüßt werde, schaffe das eine ganz besondere Atmosphäre, heißt es in dem Bericht. Und es lasse erahnen, mit welcher Begeisterung die Akteure ihrem Hobby nachgingen. „Gerade an einem Kreismusikfest ist deutlich spürbar, dass die Musik und im Besonderen die Vielzahl der Musikvereine im Ostalbkreis einen sehr bedeutenden Stellenwert einnehmen.“

„Leider“ kann das Kreismusikfest erneut nicht stattfinden. Für den Musikverein Trachtenkapelle Pfahlheim wäre es der Höhepunkt des geplanten dreitägigen Festwochenende gewesen. Deshalb habe der Verein alle Vereine der Ostalb nur zu gerne zum großen Umzug mit anschließendem Fahneneinmarsch zu sich nach Pfahlheim einladen wollen. Jetzt freuen sich die Musikerinnen und Musiker, das Kreismusikfest im nächsten Jahr mit vielen Freunden der Blasmusik feiern zu können, wenn auch nicht als Veranstalter.

Der Musikverein Pfahlheim wurde am 27. März 1971 gegründet. Zuvor hatten die aktiven Mitglieder 15 Jahre lang als Musikabteilung unter dem Dach des Sportvereins aufgespielt. Schon zur Anfangszeit hat die Trachtenkapelle große Mengen an Zuhörern begeistert, etwa beim Böhmerwäldlerball in Eppelheim mit rund 1500 Besuchern. Die Musikerinnen und Musiker fühlen sich aber nicht nur auf den großen Bühnen wie bei der Ipfmesse oder beim Seefests in Pfahlheim wohl, sondern auch bei kleineren Feiern.

Eine Tradition in der Vereinsgeschichte wurde im Jahre 1984 mit der ersten Teilnahme am großen Trachten- und Schützenumzug beim Oktoberfest in München begründet. Seither hat die Trachtenkapelle etliche Male mitgewirkt, was die Musikerinnen und Musiker stets mit tollen Erinnerungen verbinden. 1996 wurde die neue Vereinsfahne geweiht, die mit ihrem Adler an der Spitze den Musikverein bei jedem Umzug anführt.

Einen Traum konnte sich die Trachtenkapelle 2019 mit dem Einzug ins eigene Probeheim erfüllen. Es dient der Jugend, der Ausbildung der Schülerinnen und Schüler, der Proben der Stammkapelle und geselligen Stunden. Im Zuge der Sanierung der Kastellschule hatte sich die Möglichkeit dazu geboten. Der Proberaum hat sogar eine eigene Küche.

Der Musikverein Pfahlheim investiert konsequent in die Ausbildung der Jugendlichen und ist, wie es in der Presseerklärung weiter heißt, stets darum bemüht, an vergangene Erfolge bei Jugendwertungsspielen anzuknüpfen. Umso bedauerlicher sei es, dass das geplante Jugendwertungsspiel des Blasmusikverbandes Ostalbkreis in diesem Jahr nicht in Pfahlheim habe stattfinden können.

Das Jubiläumsjahr tatenlos verstreichen zu lassen, ist für den Musikverein Pfahlheim aber keine Option. Der Vorstand hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten daher einige interessante Aktionen einfallen lassen, um im Dorf auf sich aufmerksam zu machen. Wer mag, schaut einfach in Pfahlheim vorbei oder folgt der Trachtenkapelle auf Facebook oder Instagram.

Bis vor kurzem waren keine gemeinsamen Proben möglich. Die Trachtenkapelle wollte ihre Instrumente aber nicht in den Koffern verstauben lassen und hat einen Weg gefunden, trotz Lockdowns und Abstandsgebot coronakonform miteinander musizieren zu können. Mehr verrät der Verein allerdings noch nicht.