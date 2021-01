Wie Corona die Bauern zu „Helden des Alltags“ machte

Wegen der Corona-Pandemie wird es im Januar 2021 erstmals seit Menschengedenken den Kalten Markt in Ellwangen nicht in der traditionellen Form geben können. Der Leiter des Geschäftsbereichs Landwirtschaft beim Landratsamt Ostalbkreis, Helmut Hessenauer, hat aber dennoch wie gewohnt einen Rückblick auf das Landwirtschaftsjahr geworfen. Und dabei eine gemischte Bilanz gezogenn.

Laut Hessenauer hat die Coronakrise auch auf die Landwirtschaft weitreichende Auswirkungen. Doch sie fallen, je nach Produktionsrichtung, recht unterschiedlich aus, schreibt Hessenauer in seinem Rückblick auf das Landwirtschaftsjahr 2020.

Grundsätzlich hält der Leiter des Landwirtschaftsamts fest, dass sich die Landwirte in der Krise glänzend geschlagen hätten. Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmittel im Land sei auch während der Lockdowns stets gewährleistet gewesen. Schon im Frühjahr habe sich gezeigt, dass zwar die Wirtschaft heruntergefahren werden könne, nicht aber die Landwirtschaft. Sie gehöre als Teil der Lebensmittelerzeugung zur „kritischen Infrastruktur“, also jenen Bereichen, die unbedingt funktionieren müssen. Und das habe die Landwirtschaft getan. Jenseits aller Schwierigkeiten konnten die Bauern in dieser Phase die positive Erfahrung machen, wieder von weiten Teilen der Gesellschaft Wert geschätzt zu werden. Weil die Supermarktregale eben nicht leer blieben, die Preise für Lebensmittel nicht anstiegen und nahezu alles so funktionierte wie in „normalen“ Zeiten, hätten die oft geschmähten Landwirte in dieser Zeit zu den „Helden des Alltags“ gehört. Ein ungewohntes Gefühl für viele Landwirte.

Gleichwohl habe die Pandemie auch die Bauern vor enorme Herausfordungen gestellt. Durch den Wegfall der Nachfrage durch die Gastronomie, durch Schwierigkeiten in den Lieferketten und Änderungen in den Warenströmen sei es zu teils großen Marktverwerfungen gekommen – insbesondere auf dem für die Ostalb wichtigen Milchmarkt. Je nach Ausrichtung waren die Molkereien unterschiedlich betroffen. In Baden-Württemberg blieb es bei einem durchschnittlichen Preisabschlag von etwas mehr als zwei Cent pro Kilogramm bis Mitte Mai – mit allerdings großen Schwankungen zwischen den Molkereien. Im weiteren Jahresverlauf stabilisierten sich die Milchpreise wieder.

„Recht deutlich“ seien laut Hessenauer die Rückgänge indes auf dem Rindfleischsektor gewesen. Rindfleisch sei deutlich schneller als Schweinefleisch durch die Schließung der Gastronomie und der Fast-Food-Ketten sowie dem Einbruch der EU-Exporte in Richtung Italien, Frankreich und Spanien von der Corona-Krise betroffen gewesen. Die Preise hätten sich danach nur kurzzeitig, bis zum neuerlichen Lockdown im November, wieder erholt.

Schweinehaltern sei es aber auch nicht viel besser ergangen. Sie hätten in diesem Jahr „einen historischen Preisrückgang“ erlebt, stellt der Leiter des Landwirtschaftsamtes fest. Dies habe aber nicht nur an Corona gelegen. Dramatisch sei die Situation auf den Schlachtschweinemärkten 2020 durch ein ganz anderes Ereignis geworden: den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest Mitte September in Brandenburg bei Wildschweinen. Dies habe zu einem Importverbot für deutsches Schweinefleisch in einigen südostasiatischen Länder geführt, unter anderem auch in China – einem der Hauptabsatzmärkte deutscher Landwirte. Die Schweinepreise seien danach deutlich eingebrochen.

Zudem habe aufgrund von Corona-Ausbrüchen in einigen Schlachtbetrieben deutlich weniger geschlachtet werden können. Dadurch es zu einem „Stau an schlachtreifen Tieren“ gekommen. Dieser Stau halte bis heute an und belaste den Markt zusätzlich. Mittlerweile seien die Erzeugerpreise für Schweinefleisch und für Ferkel „extrem niedrig“. Insbesondere in der Ferkelerzeugung, die im Ostalbkreis von besonderer Bedeutung ist, sei derzeit an eine „kostendeckende Erzeugung“ nicht zu denken. Wie lange diese Situation anhält, sei momentan „nicht absehbar“, sagt Hessenauer.

Aufgrund dieser großen Krisen sei die Sorge um die Getreideernte 2020 etwas in den Hintergrund getreten, dabei sei die Situation auch hier nicht einfach, mahnt der Leiter des Landwirtschaftsamts. Das Wetter, vor allem die langen Trockenheitsphasen, sei ein zunehmendes, nicht berechenbares Problem. Das habe sich auch im vergangenen Jahr wieder gezeigt. Trotzdem hätten die Bauern auf der Ostalb 2020 zumindest noch „durchschnittliche Ernten“ einfahren können.

Zu schaffen machten den Landwirten laut Hessenauer überdies viele neue, politisch verordnete Regulierungen. So wurde die erst 2017 novellierte Düngeverordnung im Mai 2020 auf Drängen der EU abermals verschärft. Alle Landwirte müssten nun „deutlich mehr als seither dokumentieren“. Auf Landesebene wurde außerdem das Biodiversitätsstärkungsgesetz verabschiedet, dadurch soll unter anderem der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln deutlich reduziert und der Biolandbau ausgedehnt werden.

Neue, strengere Regeln gelten auch für Schweinezüchter. In der Zuchtsauenhaltung müssen mittelfristig bauliche Veränderungen vorgenommen werden, um dem Tierwohl gerechter zu werden. Zusammen mit anderen Regulierungen werde dies zu einer weiter sinkenden Zahl an Schweinhealtern im Ostalbkreis führen, ist Hessenauer überzeugt.