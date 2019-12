Eine nette Idee für eine Spendenaktion war der Anfang. Durch die Bereitschaft eines ganzen Dorfes, spontan mitzumachen, hat sich aus der „Schrezheimer Winterhütte der guten Tat“ ein großer Erfolg entwickelt.

Als Anja und Karsten Mühleck die Idee für die „Schrezheimer Winterhütte der guten Tat“ schmiedeten, hätten sie niemals geglaubt, dass sich daraus etwas so Großes entwickeln würde. Inzwischen ist die Winterhütte täglich ein Treffpunkt für große und kleine Gäste aus Schrezheim und aus der Region. Der Erlös aus dieser Aktion wird an mehrere Einrichtungen gespendet.

Seit Beginn der Spendenaktion hat sich Unglaubliches abgespielt. Die Bereitschaft der Schrezheimer Dorfgemeinschaft, die Winterhütte zu unterstützen, übertrifft alle Erwartungen. Täglich sorgen freiwillige „Hütten-Paten“ dafür, dass die Winterhütte gut besucht ist. So mancher „Hütten-Pate“ lässt sich einiges einfallen: Spontan wird von einem Freund aus dem Nachbarort ein großer Heizofen geliefert, um das Freiluft- Wohnzimmer der Schrezheimer Winterhütte ordentlich beheizen zu können. Wie selbstverständlich wird auch das Brennholz hierfür gesponsert. Als das Wetter zu nass wird, rangiert prompt ein Nachbar ein riesiges Dach dafür her. Drei Freunde spenden an einem Tag 140 gegrillte Würstchen im Wecken und erweitern auf eigene Kosten das Getränkeangebot. Der Schrezheimer Ortsvorsteher Albert Schiele hat mit seinem Ortschaftsrat ebenfalls für einen Abend die Hütten-Patenschaft übernommen und für ordentlich Umsatz in der Spendenkasse gesorgt. Sogar ehrenamtliche Mitarbeiter des DRK-Glücksexpresses kamen mit ihrem Spezialfahrzeug vorbei, um sich dankbar zu präsentieren. Aus einem Nachbarort hat sich ein ganzer Bus voller Glühwein-Genießer angekündigt. Freunde laden Freunde und Kollegen ein, und so finden sich jeden Abend viele Glühwein und Punsch trinkende Spender bei der „Schrezheimer Winterhütte der guten Tat“ ein.

Der Erlös aus dieser Aktion wird gespendet an den Förderverein der Grundschule Schrezheim für einen Sonnenschutz für das Außenklassenzimmer, an den DRK-GlücksExpress für Lebenswünsche schwerstkranker Menschen und an die Radio 7 Drachenkinder. Seit Bestehen konnten 2000 Einrichtungen, Projekte und Familien unterstützt werden.