Wie Albert Maier mit einer Aalener Gefängnistür zum Unternehmer wurde

Zugegeben, die Messe für Zukunft, Digitalisierung und Trends, die Make Ostwürttemberg, bringt man zumindest nicht im ersten Gedanken mit dem bekannten Ellwanger Antiquitätenhändler Albert Maier in Verbindung. Doch Maier war vor Ort, unterhielt sich mit Make-Moderator Florian Schweer und berichtete vor allem darüber, wie er zum TV-Star bei „Bares für Rares“ geworden ist. Und Schweer klärte gleich zu Beginn auf, warum der Besuch von Maier Sinn macht: „Da steckt zum einen viel Unternehmergeist darin und zum anderen steht doch die Make vor allem auch für Nachhaltigkeit

Zunächst sollte es das Gericht werden, dann kam die Gefängnistür

Vor 45 Jahren hat er zunächst Jura studiert. Als er aber damals in Aalen war, wurde dort das alte Gefängnis abgerissen. „Da wurden alte Gefängnistüren für den Sperrmüll vorbereitet. Ich habe dann gefragt, ob ich die kaufen könnte. Das war rückblickend vielleicht sogar der Knackpunkt, warum ich mich selbstständig gemacht habe“, erinnert sich Maier. Der Kauf gelang, 50 D-Mark packte Maier in die Polizeikasse und konnte die Türen mitnehmen. „Das war eine sensationelle Geschichte“, so Maier grinsend. In der Süddeutschen Zeitung hatte er daraufhin eine Annonce geschaltet, dass er alte Gefängnistüren verkaufe. Statt eines Käufers aber meldete sich das Magazin „Der Spiegel“ bei ihm, „so hat das damals alles angefangen. Das war der Beginn meines Start-ups mit Antiquitäten sozusagen. Eine Tür habe ich noch und die werde ich auch behalten“, sagt Maier. Schon während des Studiums war Maier also infiziert, vom „Antiquitätenvirus“, wie er es selbst nannte. Vor 20 Jahren dann wurde er vom SWR entdeckt, obwohl er zunächst nicht vor die Kamera wollte. Dann kam irgendwann das ZDF auf ihn zu, Horst Lichter rief an. Mittlerweile blickt er auf 1400 Sendungen zurück. „Wir haben mit Bares für Rares eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab – und die Sendung läuft nach wie vor, jeden Tag“, freut sich Maier. Er selbst dreht ob seines Alters nicht mehr täglich, wie er sagte.

Der Laden in der Spitalstraße macht nach wie vor Spaß

Trotz des Drehens für die Sendung mache ihm sein eigener Laden in der Spitalstraße nach wie vor Spaß. Es ist sein Elternhaus, da wohne er auch, „und da bleibe ich auch“. Ein Thema, was auch die übrigen Unternehmen, vor allem die vielen Start-ups kennen, ist der Gang zur Bank. Das hat auch Maier hinter sich bringen müssen. „Da sagt man dann, dass man einen Antiquitätenladen aufmachen möchte – da kommt dann auch nicht viel Freude auf“, sagt er. Am Ende hatte er das Glück, in Aalen damals einen Banker gekannt zu haben, der ihm vertraute. „Mit 5000 Mark Kredit habe ich also damals angefangen“, erzählt Maier. Danach habe er sich kontinuierlich hochgearbeitet, war an den Wochenenden auf den Märkten und kaufte und verkaufte. Passend zur Make sagte er dann: „Machen ist ganz wichtig. Und man mus immer dranbleiben, nicht müde werden. Dann kommt irgendwann der Sonnenschein“, so der Unternehmertipp aus der Spitalstraße. Dazu müsse man stets lernwillig sein. Maier selbst müsse heute noch bei einigen Exponaten in die Recherche gehen, wie er unumwunden zugab.

Eine Maier-Fans konnten es kaum erwarten

In den ersten Reihen des Vortragszeltes scharrten einige schon mit den Hufen, hatten sie doch ihre eigenen Schätze mitgebracht und wollten diese unbedingt vom prominenten Ellwanger schätzen lassen. So brachte Klaus Schäfer aus Jagstzell ein Bild einer Madonna mit, was Maier in die „religiöse Volkskunst“ einordnete. Es handelte sich um eine Seidenstickerei von 1878, die dem Kunsthändler zu gefallen schien. Der Rahmen dann wäre für Schäfer fast noch zum Jackpot geworden. „Das ist ein wunderschöner Jugendstilrahmen, der auch für dieses Jahr spricht. Wäre der nicht beschädigt, wäre er richtig kostbar“, so Maiers spontane Einschätzung. So aber war die Madonna am Ende ein Fall für den Flohmarkt, wie der Experte sagte, 150 bis 200 Euro würde Schäfer dafür vielleicht bekommen.

Oberkochener bringt landschaftliches Bild mit

Thomas Müller aus Oberkochen brachte ein landschaftliches Bild mit auf die Bühne. Maier schätzte, dass es aus den 50-er oder 60er-Jahren stammen müsste, das sehe er an der Unterschrift am unteren Ende des Bildes. Müller habe das Bild damals geschenkt bekommen und ihn habe es immer schon interessiert, was es damit auf sich hat und natürlich auch, was es wert sein könnte. 200 bis 250 Euro könne Müller mit diesem Exponat verdienen, wenn er dies denn wollte. Es komme immer auf das Motiv an, fuhr Maier fort. „Eine schöne Frau verkauft sich immer besser als ein Hirsch“, sorgte Maier für Lacher im Plenum.

Der 72-Jährige blieb noch eine Weile, nahm einige seiner Fans mit in eine andere Area, in der weitere Bilder, aber auch Schmuck, Porzellan oder Glas Maier vorgeführt werden konnte.