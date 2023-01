Wichtige Weichenstellung beim SV Rindelbach

Mit 40 Mitgliedern ist die außerordentliche Hauptversammlung des Sportvereins Rindelbach gut besucht gewesen, schließlich ging es um eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft: Die seit über einem Jahr vorbereitete Neustrukturierung der Vereinsführung bedarf einiger Satzungsanpassungen, für die die Zustimmung der Mitglieder eingeholt wurde.

Vorsitzender Dirk-Michael Wagner blickte zuvor nochmals auf den Arbeitsprozess zurück, an dem sich die Mitglieder des 18-köpfigen Gesamtausschusses beteiligt hatten. Ein intensives Arbeitswochenende in der Sportschule Ruit, mehrere Workshops im Verein, viele Sitzungen und Besprechungen und schließlich noch eine zweitägige Klausurtagung auf dem Schönenberg wurden genutzt, um die Prozesse der Vereinsarbeit zu analysieren, aufzuschlüsseln und zu strukturieren. „Da steckt ein Gesamtaufwand von rund 500 Stunden drin“, erläuterte Wagner.

Ergebnis ist nun eine breiter aufgestellte Vorstandsstruktur mit sechs definierten Ressorts, denen jeweils aufgabenspezifische Referenten beziehungsweise Abteilungsleiter zuarbeiten. Die sechs Ressorts gliedern sich in die Bereiche Finanzen, Organisation, Sport, Kommunikation & Marketing, Infrastruktur und Jugend. Viel verwalterische Zuarbeit – wie etwa die Mitgliederverwaltung, Abrechnungen, Kostenerstattungen und Kursanmeldungen – soll eine neu zu errichtende zentrale Geschäftsstelle leisten, die mit zwei geringfügig Beschäftigten besetzt werden wird, um die Ehrenamtlichen zu entlasten.

„Die Aufgaben sind klar umrissen, Verantwortlichkeiten definiert. So können wir uns auf die eigentliche Arbeit konzentrieren und den SVR fit für die Zukunft machen“, sagt Wagner. Der richtige Helfer für die richtige Stelle, mit planbarem Umfang, lasse sich nun leichter finden und einbinden. „Unsere Welt wird immer schnelllebiger, das Ehrenamt muss planbar werden. Es gibt höhere Erwartungshaltungen bei den Angeboten und in der Kommunikation, dazu eine wesentlich höhere Komplexität als Mehrspartenverein mit 800 Mitglieder“: Dem allem solle die neue Organisationsstruktur besser gerecht werden.

Wagner kündigte zugleich an, nicht mehr für den Vorstand in der nächsten Hauptversammlung kandidieren zu wollen, da er als gewählter Rindelbacher Ortsvorsteher Konflikte vermeiden wolle. Letztlich wurde die neue Satzung mit nur einer Gegenstimme angenommen. Einstimmig beschlossen wurde zudem eine moderate Beitragserhöhung, die die zusätzlichen Aufwendungen, Inflation, Zinssteigerungen und die gestiegenen Energiekosten decken soll. Sportkreisvorsitzender Manfred Pawlita hat den Verein auf seinem Weg zur Neuaufstellung begleitet und beraten und war auch bei der Versammlung vor Ort. „Sie haben gute Arbeit geleistet“, zeigte er sich überzeugt. Wagner dankte allen an diesem Prozess Beteiligten.