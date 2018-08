Wetterbilanz eines heißen Sommers - der Süden hatte noch Glück

Der Fall der in der Schweiz getöteten Wilhelmsdorferin wandert vor das Obergericht Thurgau in Frauenfeld und geht damit in die zweite Instanz. Darüber berichtete die „Thurgauer Zeitung“ in ihrer Ausgabe vom Mittwoch. Der Vater aus Leutkirch im Allgäu ist am 9. März dieses Jahres vom Bezirksgericht Frauenfeld in der Schweiz zu neun Jahren Freiheitsstrafe zuzüglich der Verfahrenskosten und Schmerzensgeld wegen eventualvorsätzlicher Tötung (siehe Kasten) an seiner Tochter verurteilt worden.