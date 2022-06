Wettbewerb der Ellwanger Landjugend wird zu einem riesigen Erfolg

Der zehnte Sensenmähwettbewerb der Ellwanger Landjugend ist zu einem riesigen Erfolg geworden und überall sah man nur strahlende Gesichter. Ob es am kleinen Jubiläum lag oder am strahlend blauen Himmel mit sommerlichen Temperaturen, keiner konnte es richtig sagen aber der Lautenhof der Familie Brenner in Engelhardsweiler wurde von Besuchern förmlich überrannt.

Die Verantwortlichen um die Vorstandsspitze Martin Vaas und Florian Brenner sowie alle Mitglieder hatten sich schon im Vorfeld richtig ins Zeug gelegt. Und die Mühe hat sich gelohnt. Dieses Jahr neu, der Gottesdienst um 10 Uhr, zelebriert von Pfarrvikar Heiko Merkelbach, hat sich als eine wunderbare Idee herausgestellt. Nach dem Gottesdienst bleiben die vielen Besucher gleich sitzen und ließen sich das Mittagessen schmecken. Das Team der Landjugend kam kaum mit dem zusätzlichen Aufstellen von Biertischgarnituren nach, so groß war der Andrang und so war die Maschinenhalle schon um 11.30 Uhr voll besetzt und viele mussten auf einen freien schattigen Platz warten.

Der Regionalität verbunden, hat sich die Landjugend für heimische Speisen vom Schwein entschieden, die Kartoffeln für den Salat kamen vom eigenen Acker. Rund 40 Helferinnen und Helfer waren ins Fest eingebunden, nicht zu vergessen die Kinder der Landjugend, die fleißig dafür sorgten, dass Flaschen, Gläser und Teller zurück in die Spülabteilung gelangten. Hut ab vor der tollen Organisation und wie sagten es die beiden Vorsitzenden Martin Vaas und Florian Brenner im Gespräch mit der Ipf- und Jagst-Zeitung: „Mit so einem Ansturm haben wir wahrlich nicht gerechnet, aber wir haben alles im Griff“.

Punkt 13 Uhr dann der Startschuss zum Sensenmähwettbewerb, bei dem sich vier Mannschaften und sieben Einzelmäher beteiligten. Richtige Power bewiesen gleich zu Beginn die Damen der Landjugend, die unter dem Namen „Frauenpower“ antraten. Kathrin Bieg, Karina Weiß und Juliane Kreidler ließen die Sensen durchs Gras gleiten, als würden sie das jeden Tag machen, routiniert und souverän mit optimaler Graslage, guter Schnitthöhe, Breite und guter Zeit. Kathrin Bieg sagte auf Anfrage wie lange sie denn geübt hat: „fünf Minuten, der Rest lief einfach so und ich hatte immer die Ratschläge meines Vaters in den Ohren. Scharf muss die Sense sein und knapp über dem Boden geführt und auf keinen Fall mit der Spitze in die Wiese graben“. Sie hat alles berücksichtigt und ihre Sense glitt butterweiche durchs fast kniehohe Gras. Respekt.

Die anderen Mannschaften wie zum Beispiel die „Kapfenburg-Knaller“, die Männergruppe der Landjugend mit dem Namen „Männerstärke“ lobten die Leistung, bevor sie selber mähten. Auch die Einzelmäher zeigten, was sie drauf hatten und oft trennte sich die Spreu vom Weizen. Aber egal, im gewissen Sinn war alles auch eine große Gaudi, die von hunderten Zuschauern verfolgt wurde. Den ersten Preis bei den Teams belegten die „Kapfenburg-Knaller“, gefolgt von der Landjugend Ellwangen mit der Gruppe „Männerstärke“ und den Mädels der Landjugend mit dem Namen „Frauenpower“. Bei den Einzelmähern gewann Peter Braun, gefolgt von Martin Schuster und Josef Glaser.

Als kleines Rahmenprogramm hat die Landjugend eine Hofbesichtigung mit Andreas und Alois Brenner angeboten und gaben so Einblicke in einen modernen landwirtschaftlichen Betrieb. Die Kinder maßen sich in einem Geschicklichkeitsparcours auf Tretbulldogs und bestaunten die kleinen Ferkel.

„Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass die Landjugend zusammenhält und man viel zusammen bewegen kann, resümierten die beiden Vorsitzenden Martin Vaas und Florian Brenner, denen es ein großes Anliegen ist, nach der coronabedingten Pause wieder Leben in die Gruppe einzuhauchen. Mit dem Sensenmähwettbewerb ist ihnen das bestens gelungen.