Wertstoffhof muss umziehen

Bevor die Landesgartenschau kommt, muss der Wertstoffhof weg vom Schießwasen. Schon jetzt hat die Stadt deshalb mit der Suche nach einem neuen Standort begonnen.

„Zwischen 2020 und 2022 wollen wir das realisieren“, sagte Pressesprecher Anselm Grupp auf Anfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“. Derzeit würden verschiedene Möglichkeiten geprüft. „Die Abfallgesellschaft GOA haben wir als Partner an unserer Seite“, so Grupp. Wichtig für einen neuen Standort sei eine gute Verkehrsanbindung, man müsse ihn gut anfahren können. Außerdem wünscht sich die Stadt, dass ihre Bürger keine Metalltreppen mehr erklimmen müssen, um die Wertstoffe in einen Container zu werfen, sondern dass die Behälter in den Boden versenkt sind.

Es gebe zwar keinen unmittelbaren Zeitdruck, aber peu à peu müsse die Stadt das künftige Landesgartenschau-Gelände nun einmal leer räumen. Und damit wolle sie rechtzeitig anfangen. Anfang 2020 werde die Stadt den Planungswettbewerb ausschreiben, das Ergebnis soll 2021 vorliegen. Ab 2022/2023 sollen die ersten Maßnahmen umgesetzt werden. Damit 2026 zur Eröffnung wirklich alles fertig ist.