Das Werben um neue Sängerinnen und Sänger hat im Mittelpunkt der Cäcilienfeier des Pfahlheimer Kirchenchores Sankt Nikolaus gestanden. Der neue Chorleiter Martin Abele hat außerdem einen Ausblick auf die Auftritte des kommenden Jahres gegeben.

Der Vorsitzende Eugen Zeller eröffnete die Feier, zu der er Pater Sony, Anton Konle, den stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, Chorleiter Martin Abele, die Organistin Carolin Schuster und den Mesner Alfred Zeller begrüßte.

Zeller ging in seinem Bericht auf die bevorstehenden Aufgaben wie das Werben um neue Sängerinnen und Sänger ein, um die über 140-jährige Tradition des Chores nicht zu gefährden. Das Singen im Dienste der Musica Sacra fordere den Chor mit seinem neuen Dirigenten stets aufs Neue. Immer schwieriger werde es, das Singen bei Beerdigungen beizubehalten, weil die Sängerinnen und Sänger dafür Urlaub investieren müssten.

Pater Sony dankte dem Chor für seinen Einsatz. Die musikalische Umrahmung der Gottesdenste bezeichnete er als einen wichtigen Teil des Dienstes in der Kirchengemeinde. Der neue Chorleiter Martin Abele sagte, er freue sich auf die kommenden Aufgaben in Pfahlheim. Geplant sind unter anderem ein Konzert am dritten Adventssonntag sowie am ersten Weihnachtstag die Messe brève No. 7 in C-Dur von Charles Gounod.

Die Ehrungen verdienter Sängerinnen und Sänger wurden von Pater Sony, Anton Konle und von Eugen Zeller vorgenommen. Für 40 Jahre aktives Singen wurden Anton Herzog, Regina Hägele und Maria Kuhn geehrt. Eine Auszeichnung für 30 Jahre im Dienst der Musica Sacra erhielten Elisabeth Feile und Rosina Schill. Für ein Vierteljahrhundert aktives Singen wurden Hildegard und Klaus Feile sowie Alfons Stenzenberger geehrt. Eine Ehrung für 15 Jahre Treue zur geistlichen Musik erhielten Leonhard Rief und Josef Köppel.