Am 30. August veranstalten die Städte und Gemeinde des Magischen Dreiecks zum elften Mal einen Aktivtag. Wer in diesem Jahr mitmacht und in die Pedale tritt, kann etwas gewinnen.

Den Radlern stehen am Aktivtag verschiedene ausgewiesene Strecken zur Verfügung: Ellwangen – Dinkelsbühl (Grüner Pfad) beziehungsweise Dinkelsbühl – Crailsheim (Hohenlohe-Franken-Radweg) oder der Kocher-Jagst-Radweg zwischen Crailsheim und Ellwangen.

Bei dem Event geht es ausdrücklich nicht um Leistung, sondern nur Spaß und Genuß. Weshalb sich die Teilnehmer auf den ausgewiesenen Radwegenin der Zeit von 9 bis 17 Uhr ihre Fahrstrecken auch selbst einteilen und aussuchen können. Je nach Lust, Laune und Kondition können viele oder wenige Kilometer zurückgelegt werden. Unter allen Radlern werden attraktive Preise verlost: Es gibt unter anderem Karten für die Sommerfestspiele in Dinkelsbühl, für Konzerte in Crailsheim oder für die Saunalandschaft im Ellwanger Wellenbad.

An vier Servicestationen können sich die Radler an dem Tag stärken. Das größte Programm wartet dabei in Jagstzell. Hier wird den Gästen wieder ein kleines Rahmenprogramm geboten. Beim Schützenhaus in der Christgasse 12 können sich Radler vormittags im Bogenschießen probieren. Die Bogenschießanlage liegt direkt am Kocher-Jagst-Radweg. Außerdem werden ein Mittagstisch sowie später Kaffee und Kuchen im Vereinsheim „Jagstaue“ des Sportvereins (An der Jagstbrücke 12) angeboten. Für musikalischer Unterhaltung sorgt an dem Tag von 11 bis 14 Uhr das Gesangsduo Acoustic 2 mit Alexander & Ramona Latzko.

Desweiteren lädt die Gemeinde Jagstzell in ihren neuen Freizeitbereich „Jagst erleben“ ein, wo unter anderem verschiedene Wasserspielplätze und ein Arboretum warten. Auch der Jagstzeller Gesundheits- und Mehrgenerationenspielplatz im Bereich des Freizeit- und Sportgeländes Jagstaue ist für Besucher offen.

Weitere Servicestationen gibt es beim Aktivtag in Ellwangen (Café Ratsstube), Dinkelsbühl (Schranne) sowie in Crailsheim auf dem Volksfestplatz. In Crailsheim wird zusätzlich Personal eines Fahrradfachgeschäftes für eventuelle Reparaturen bereitstehen.

An den Servicestationen erhalten die Teilnehmer beim Einstieg in den Aktivtag eine Karte mit der eingezeichneten Radstrecke sowie einen Stempel für die Teilnahme.