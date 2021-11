Wer jetzt eine Drittimpfung haben will, muss wieder selbst aktiv werden

Mehr zur Informationskampagne zum Impfen in Baden-Württemberg unter www.dranbleiben-bw.de

Ältere Menschen sollen jetzt dringend ihre Impfung auffrischen. Dazu raten die Experten. Aber wie läuft das praktisch ab? Wo gibt es die Impftermine? Pascal Murmann, stellvertretender Pressesprecher des Sozialministeriums, antwortet schriftlich auf die Fragen der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“.

Wie kommen die Menschen jetzt an einen Impftermin?

„Über ihren Hausarzt, eine Vor-Ort-Impfaktion von #dranbleibenBW oder durch ein mobiles Impfteam, deren Zahl noch einmal als Unterstützung für die Ärzteschaft aufgestockt wird.“

Was, wenn der Hausarzt nicht impft oder keine freien Termine hat?

„Alternativ kann bei einem anderen Hausarzt nachgefragt werden. Manche Ärzte bieten eigene Impf-Sprechstunden an. Oder es kann eine Vor-Ort-Aktion genutzt werden.“

Ärztevertreter fordern, die Drittimpfungen müssten staatlich organisiert werden. Welche Überlegungen gibt es seitens des Sozialministeriums dazu? Oder werden die Menschen wie beim Start der Impfkampagne wieder sich selbst überlassen?

„Mit Unterstützung von mobilen Impfteams kommt der Staat seiner Verantwortung nach, ebenso wie mit der Aktions- und Informationskampagne #dranbleibenBW. Wir hatten vor wenigen Wochen auch noch unausgelastete Impfzentren in ganz Baden-Württemberg, die wir für teures Geld bereit gehalten haben. Nicht umsonst haben wir zu diesem Zeitpunkt mantrahaft dafür geworben – zumindest bei denjenigen, die sich bislang noch gar nicht impfen lassen haben –, dass sie die zahlreichen Impfangebote im Land nutzen sollen.“

Wie unterstützt das Land die Ärzte beim Impfen?

„Nun ist die Impfung seit gut vier Wochen wie geplant in die Regelversorgung bei den Ärzten übergegangen. In Baden Württemberg gibt es mehr als 7000 Hausärztinnen und Hausärzte und fast 10000 Fachärztinnen und Fachärzte. Aufgrund des teilweise enormen Andrangs vor den Impfbussen und lokalen Impfstationen sowie der stark belasteten Arztpraxen, haben wir diese Woche ja bereits mitgeteilt, dass alle 50 zusätzlichen mobilen Impfteams ihre Arbeit aufgenommen haben. Außerdem hat Sozialminister Manne Lucha angekündigt, einen Kabinettsumlauf starten zu wollen, um weitere 50 mobile Impfteams aufzusetzen. Dann wären es 130 Teams für das ganze Land. Damit unterstützen wir die Ärzteschaft.“

Ab wann empfiehlt das Sozialministerium eine Drittimpfung – ab 60 oder ab 70 Jahre?

„Grundsätzlich können sich in Baden-Württemberg alle Menschen eine Drittimpfung holen, wenn die zeitlichen Abstände eingehalten werden. Ganz besonders empfehlen wir die Drittimpfung für Menschen ab 60 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen. In Betracht kommen aber beispielsweise auch Lehrerinnen und Lehrer, die in Baden-Württemberg bereits früh für eine Impfung priorisiert waren.“

Bis wann sollen alle in Frage kommenden Personen eine Drittimpfungen erhalten haben? Welchen Zeitplan sieht das Ministerium vor?

„Es gibt keine Zeitplan, da letztlich die Impfabstände eingehalten werden müssen. Im Gegensatz zum Beginn der Impfungen, als auf einen Schlag alle gleichzeitig geimpft werden wollten, erstrecken sich die Auffrisch- beziehungsweise Booster-Impfungen über längere Zeiträume, da mindestens sechs Monate seit der zweiten Impfdosis vergangen sein müssen.

Das bedeutet, das jetzt in Baden-Württemberg vor allem Menschen für die Booster-Impfung in Betracht kommen, die bis Mai 2021 doppelt geimpft wurde. Zu diesem Zeitpunkt herrschte noch Impfstoff-Knappheit.“