Wenn’s ums Blech geht: Deutschlands bester Flaschner kommt aus Ellwangen

Flaschner, Spengler, Blechner, Klempner – ein Job, viele Namen. Und insbesondere letzteren verbinden viele eher mit tropfenden Wasserhähnen und verstopften Toiletten. An diesem Missverständnis dürfte vor allem Comicfigur „Werner“ nicht ganz unschuldig sein. Doch der Klempner ist kein Gas- und Wasserinstallateur, er ist Fachmann für Blechverarbeitung.

Und der Beste seiner Art in der Bundesrepublik kommt neuerdings aus Neunheim, heißt Moritz Nehrer und arbeitet in der Flaschnerei Stelzer. Bei den Deutschen Meisterschaften im Klempnerhandwerk zeigte der 26-Jährige jüngst, was er kann, und holte den ersten Platz.

„Stolz wie Bolle“ schaut Florian Geier, Chef der traditionsreichen Ellwanger Flaschnerei, auf die Urkunde seines früheren Auszubildenden, den er selbstredend nach bestandener Gesellenprüfung im Frühjahr übernommen hat. Wegen seiner sehr guten Leistungen wurde Nehrer zunächst Sieger im Kammerbezirk Ulm. Dadurch konnte er am Landesentscheid teilnehmen. Auch hier siegte der 26-Jährige.

Nun stand die Deutsche Meisterschaft in Hamburg im Rahmen der Fachmesse GET Nord an. Zur „moralischen Unterstützung“ war der Chef gleich mit in den hohen Norden gereist. Nehrers Können und die Anwesenheit seines Meisters reichte aus: Nach zwei Tagen straffen Programms stand das Ergebnis fest: Der beste Deutsche Flaschner heißt ab sofort Moritz Nehrer.

Die Aufgabe der Teilnehmer bestand darin, ein Turmdach mit einer Grundfläche von 1,6 mal 1,6 Metern einzudecken. Dabei mussten die Winkelfalztechnik sowie Rautendeckung angewandt werden. Die Winkelfalz sei eine ganz klassische Technik im Handwerk. Mit beiden Techniken sei er aber vertraut, erzählt Moritz Nehrer. Rautendeckung sei sehr kleinformatig und hier in der Region eher ausgefallener. Sie käme vor allem im Fassaden- und Denkmalbereich vor, ergänzt Geier.

Schon während des Wettbewerbs war Moritz Nehrer klar, dass er wahrscheinlich nicht letzter werden würde. Er habe schon gemerkt, dass er wohl eher vorne mit dabei sei, jedoch sei der Bayer auch sehr gut gewesen. Für den bayerischen Kollegen langte es dann letztendlich aber nur für den zweiten Platz.

Zu alt für weitere Meisterschaften

Nach der Deutschen Meisterschaft kämen eigentlich der europäische und dann der Weltentscheid. An beiden Wettbewerben kann Moritz Nehrer aber nicht teilnehmen. Der Grund: Mit seinen 26 Jahren ist er schlichtweg zu alt. Denn bevor sich der junge Mann aus dem Gmünder Raum für eine handwerkliche Ausbildung entschied, hatte er bereits ein Studium der Volkswirtschaftslehre absolviert. Er habe aber bald gemerkt, dass es nicht sein Ding sei, den gesamten Tag am Computer zu verbringen, betont Nehrer.

Also sattelte er um, bewarb sich für ein Praktikum in der Flaschnerei Stelzer und begann dann im Herbst 2019 seine Lehre. Weil er Abitur hat, konnte er das erste Ausbildungsjahr überspringen. Für den jungen Mann die absolut richtige Entscheidung. Von Freunden aus dem Studium wisse er, wie genervt sie bereits jetzt von ihrem Job seien, sagt Nehrer. Er hingegen gehe jeden Tag gerne zur Arbeit.

Ob er irgendwann die Weiterbildung zum Handwerksmeister absolvieren möchte, weiß der 26-Jährige noch nicht. „Erst einmal arbeiten und Erfahrungen sammeln. Langfristig möchte ich mich aber schon weiterbilden.“

Nachwuchs finden, ist nicht leicht

Für Florian Geier und seinen Mitarbeiter kann es offenbar keinen schöneren Beruf geben. Dennoch ist es auch für die Flaschnerei gar nicht so einfach, Nachwuchs zu generieren. Man bemühe sich sehr um neue Azubis, jemanden zu finden, werde aber immer schwerer. „Wie fast überall im Handwerk“, erläutert Geier. Wer einmal in den Job im Rahmen eines Praktikums hineinschnuppern wolle, könne sich gerne bei ihm melden, so der Handwerksmeister. Der Flaschner sei ein Beruf mit Zukunft, der zwar sehr traditionell, aber trotzdem auch digital sei.