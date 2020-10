„Wenn du müde wirst, kommt der Tod“ - Guineer will es als Berufskraftfahrer schaffen

Vier Spiele, vier Unentschieden: So lautet die bisherige Bilanz des FV Ravensburg bei Auswärtsspielen in der Fußball-Oberliga. Die Voraussetzungen auf den ersten Dreier auf fremden Plätzen scheinen nun aber gut zu sein. Denn am Sonntag (14 Uhr) geht es zum FC Astoria Walldorf II. Ravensburgs Trainer Steffen Wohlfarth warnt aber vor dem Aufsteiger – trotz Tabellenplatz 19. „Es ist der völlig falsche Ansatz zu sagen, das ist nur ein Aufsteiger“, sagt Wohlfarth.