Weniger Priester, weniger Gottesdienste

In der Seelsorgeeinheit Ellwangen gibt es ab dem ersten Adventssonntag, 30. November, drei Sonntagsgottesdienste weniger. Die Gründe für die Einführung der neuen Gottesdienstordnung sind der Gemeinde- und der Priestermangel. Dies erfuhr Josef Schneider im Gespräch mit Pfarrer Michael Windisch.

Ab dem 30. November gibt es in der Seelsorgeeinheit Ellwangen weniger Sonntagsgottesdienste. Was sind die Hintergründe?

Ein Hintergrund ist, dass sich in diesem Jahr bei uns die Anzahl der aktiven Pfarrer verändert hat, auf nur noch drei: Pfarrvikar Alwin Miller, der Vikar und ich. Pfarrer Anton Eßwein hat in den Pensionärsdienst gewechselt, Pater Reinhold Baumann ist ganz aus der Seelsorgeeinheit draußen. Und es ist immer eine gewisse Unsicherheit mit der Besetzung der Vikarstelle. Vikar Matthias Weingärtner geht turnusgemäß im Sommer. Da ist die Frage, kommt wieder ein Vikar oder kriegen wir keinen, das klärt sich erst im Mai, Juni. Wir haben aber eine ganze Reihe von Pensionären, da bin ich wirklich sehr froh und dankbar. Aber die werden natürlich auch nicht jünger.

Gibt es noch einen weiteren Grund?

Ja. Alle unsere Kirchengemeinden schrumpfen von der Anzahl der Katholiken. Der demografische Wandel spiegelt sich in gewisser Weise im Gottesdienstbesuch. Der Besuch ist auch rückläufig. Wir haben also einen Gemeindemangel und einen Priestermangel.

Wie viele Sonntagsgottesdienste sparen Sie damit ein?

Insgesamt drei. Aber wir haben jetzt immer noch acht Gottesdienste in den Kirchen der Seelsorgeeinheit, und das ohne die Einrichtungen wie Rabenhof, Sankt Anna und Schönbornhaus. Was die zeitliche Spanne betrifft, findet man je nach Jahreszeit von 8 oder 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr im Halb-Stunden-Abstand einen Gottesdienst. Wir hoffen, dass dies nach wie vor ein breit gefächertes Angebot ist und die Leute offen sind und sich bewegen lassen, die neue Gottesdienstordnung anzunehmen. Aufgrund der räumlichen Nähe der Kirchen in Ellwangen war auch die Überlegung da, aus zwei Vorabendmessen eine zu machen, und zwar in der Basilika. In der Basilika gibt es jetzt nur noch eine Sonntagvormittagmesse, und die ist um 10 Uhr. Bisher waren dort Eucharistiefeiern um 9.30 und 11 Uhr. Die Reduzierung der Gottesdienste kann auch was Positives haben, einen Effekt, dass man sich mehr als Gemeinde wahrnimmt.

Sie haben Schwerpunkte gesetzt?

Der Sonntagabendgottesdienst in der Basilika ist gesetzt, weil es die einzige Abendmesse in Ellwangen ist. Dann der Gottesdienst um 10.30 Uhr in Sankt Wolfgang, denn nach der Lesung trifft sich ein Team von Müttern mit etwa 15 Kindern in einem Nebenraum. Das wollte ich nicht so einfach aufgeben. Was auch gesetzt war, sind die Gottesdienste im Rabenhof am Samstag um 18 Uhr, im Altenheim Sankt Anna im Schönen Graben am Samstag um 15.30 Uhr, und nach Möglichkeit am Sonntag um 9.30 Uhr im Schönbornhaus. Für Eggenrot hat sich im Moment nichts geändert.

Warum sind die Sonntagsgottesdienste in Heilig Geist und in Neunheim mal um 9 und mal um 10.30 Uhr?

In Heilig Geist gibt es ein gewisses Stammpublikum, manche gehen bisher um 8.30, manche um 10.30 Uhr in den Gottesdienst. Und in Neunheim gibt es immer wieder Familiengottesdienste, da ist 9 oder 9.30 Uhr zu früh. Auch in Heilig Geist gestalten manchmal Musikgruppen den Gottesdienst. Dann kam der Gedanke mit dem wöchentlichen Wechsel auf, um möglichst viele Leute zufrieden zu stellen.

Wie informieren Sie die Gottesdienstbesucher dort?

Mit Flyern. Sie liegen in der Heilig-Geist-Kirche und in der Schutzengelkapelle aus und passen ins Gesangbuch.

Wie lange gilt die Gottesdienstordnung?

Die Regelung gilt mal für ein Kirchenjahr, bis zum ersten Advent nächsten Jahres, weil wir selber erst Erfahrungen sammeln müssen. Wir haben die neue Gottesdienstordnung oft und lang in verschiedenen Gremien, wie dem gemeinsamen Ausschuss der Seelsorgeeinheit, diskutiert, und gesagt: Wir müssen es probieren.

Das sind die Gottesdienstzeiten

Am Samstag gibt es nur noch eine Vorabendmesse um 18 Uhr in der Basilika. Der Sonntagsgottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche ist im 14-tägigen Wechsel entweder um 9 oder um 10.30 Uhr. In Sankt Wolfgang sind die Sonntagsgottesdienste um 8.30 Uhr (in der Sommerzeit um 8 Uhr) und um 10.30 Uhr, in der Basilika um 10 und um 18 Uhr (Sommerzeit: 19 Uhr). Die Sonntagsgottesdienste in der Schutzengelkapelle in Neunheim wechseln 14-tägig zwischen 9 und 10.30 Uhr. In der Sankt-Patrizius-Kirche in Eggenrot ist der Sonntagsgottesdienst wie bisher um 9.30 Uhr. (sj)