„Ellwangen ist bunt – Eine Welt für alle“ hat es am Samstag und Sonntag – nach der Premiere im Juni 2016 – zum zweiten Mal in der Innenstadt geheißen. Und Ellwangen präsentierte sich bei geradezu idealem Wetter erneut als eine bunte und weltoffene Stadt mit Flair und mit Herz.

„Der Besuch ist hervorragend und die Aufführungen der Gruppen sind wirklich bunt“, freute sich Oberbürgermeister Karl Hilsenbek. In Ellwangen seien 95 Nationen vertreten, sagte er: „Und da ist es wirklich unser Einwohner- und Integrationsfest.“ Es werde mit Sicherheit eine dritte Auflage geben. Voll des Lobes waren die Organisatoren. „Wir sind total geplättet“, sagte Ausländerbeauftragter Thomas Steidle: „All das, was wir erreichen wollten, haben wir erreicht: Tolle Musik, tolles Essen.“ Der städtische Integrationsbeauftragte Jürgen Schäfer sprach von einem vollen Erfolg: „Alle Erwartungen wurden übertroffen.“ Und Projektleiterin Olga Krasniqi zeigte sich überwältigt von dem großen internationalen Publikum.

Bei dem bunten Bühnenprogramm jagte ein Höhepunkt den anderen. Ein Holzbläserensemble der städtischen Musikschule machte den Anfang. Reine Augenweiden waren die Auftritte der albanischen Tanzgruppe des Kulturvereins Kosova aus Crailsheim, einer tamilischen Tanzgruppe und einer thailändischen Tanzgruppe. Russlanddeutsche Mädchen aus Ellwangen und Umgebung haben in nur zwei Monaten unter Anleitung von Lidia Recke extra für das Fest zwei russische Folkloretänze eingeübt. Diese neu gegründete Gruppe soll übrigens bestehen bleiben. Die „Little Diamonds“ von der Tanzabteilung des TSV brillierten ebenso wie eine griechische Tanzgruppe mit ihrem Sirtaki und die brasilianische Kampftanzgruppe Costa do Dendê mit Capoeira.

Auf großes Interesse stieß der Urban-Dance-Showblock von Keraamika. Die Bands „Sonic Insane“, „Soul 44“, die Indie-Folk-Band „Amy and Me“ und „Anna and the Cellars“ sowie die spanische Gruppe „El Grupo Alegria“ heizten kräftig ein. Natalia Edin spielte Saxofon, zwei Mädchen der Türkisch-islamischen Gemeinde Ellwangen tanzten, und die „Flying Pinguins“ sangen sich mit der „Ostalb-Hymne“ und mit „I will follow Him“ in die Herzen des Publikums. Marco Kappel (16) aus Schwabsberg, DSDS Kids Sieger 2012, gab sich dagegen in seinen Rockballaden und Popsongs sehr gefühlvoll. Deutsche Schlager brachte der Sänger, Gitarrist und Mundharmonikaspieler Raimund Elser aus Ellenberg.

Rapper gab es dieses Mal gleich drei an der Zahl: Fresh Daniels aus Esslingen, der sich der Bekämpfung von Rassismus verschrieben hat. Michael Estino (24) aus Ellwangen mit seinen selbst geschriebenen Raps „Bad bitches only“ und „Lifestyle“. Und der 17-jährige Mohammed Bahbooh, der vor drei Jahren aus Syrien nach Ellwangen kam, mit seinem bekannten „Syrien blutet“, zusammen mit der Flüchtlingsband „Die Träumer“ um Axel Nagel, Uli Krug und dem Iraner Amir Khosrownia.

Lydia Reichberg und Fabio Batz aus Ellwangen stellten ihre Bilder aus. Der Künstler Kubilay Eralp Dincer aus der Türkei war vor Ort aktiv. Eine Handy-Aktion mit Recycling-Sammelboxen und Mateo Reyna aus Guatemala, die über Quecksilber in den Flüssen ihrer Heimat berichtete, ein Verkaufsstand mit fairen Produkten, ein Schmuckstand von Monika Steffel mit Kunsthandwerk aus dem ecuadorianischen Manglaralto, und diverse Informationsstände von Amnesty International, Caritas, der Lernwerkstatt und Freundeskreis Asyl rundeten das Angebot ab.

Im ökumenischen und inklusiven Gottesdienst mit dem evangelischen Posaunenchor gingen Pfarrer Michael Windisch und Pfarrer Heinrich Türk auf die eine bunte Welt und die bunte Vielfalt von Menschen ein.