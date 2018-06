„WellBad“ rocken den Ballroom

Die Band WellBad gastiert am Samstag, 11. März, um 21 Uhr (Einlass 19 Uhr) im TSV-Ballroom in Ellwangen. Die Newcomer aus Hamburg machen Blues-Rock der feinen Sorte.

Die Band formiert sich um den Sänger Daniel Welbat, der auch als Filmkomponist und Synchronsprecher aktiv ist. Seine markante Kratzstimme („Eine Stimme, die Autos entlackt“, schriebt das Reeperbahn-Festival) ist staubtrocken wie der Boden in Death Valley. Der Vollbart ist stachelig wie ein Wüstenkaktus, die Atmosphäre der Songs erinnert an Szenen aus Filme von Jim Jarmusch, Quentin Tarantino oder David Lynch. Der 27-Jährige Sänger und Songwriter Welbat mischt die Szene auf. Live ist er ein leidenschaftlisches Powerpaket und hinterlässt mit seiner exzellenten Band WellBad beeindruckende Kritiker ebenso wie ein begeistertes Publikum.

Als Gewinner der German Blues Challenge flogen WellBad im Januar auf den größten internationalen Blues Wettbewerb nach Memphis. Nach den großartigen Kritiken zu ihrer zweiten CD, diversen Primetime-TV-Auftritten (ARD, ZDF, NDR, WDR, RTL, 3Sat, NDR) folgte der nächste Schritt für die Newcomer aus Hamburg: Im legendären Sun Studio, in dem schon B. B. King oder Elvis Presley arbeiteten, nahmen sie ihre neuen Songs auf. Am 5. August wurde „Jackleen“ als Single auf Vinyl und auch als CD mit vier Titeln veröffentlicht – produziert von Stephan Gade, der auch schon Udo Lindenberg produziert hat. Diese CD mit einer heußen Mischung aus Rock, Blues und Jazz präsentiert die Band nun in Deutschland auf ihrer „Memphis Days“-Tour auch im TSV-Ballroom in Ellwangen,

Karten gibt’s im Vorverkauf zu 16 Euro, an der Abendkasse zu 18 Euro.

LineUp: Daniel Welbat (Gesang, Gitarre), Simon Andresen (Keyboards, Hammondorgel), Stefan Reich (Bass), Lennard Eggers (Gitarre), Basti Meyer (Schlagzeug) und Joachim Refardt (Trompete, Keyboards). (ij)