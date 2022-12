Weihnachtsstimmung geht auch in China

Bereits bevor ich für mein Auslandsstudium nach Nanjing aufgebrochen bin, hatte ich mir Gedanken gemacht, wie wohl die Weihnachtszeit dort werden wird. Weihnachten wird in China mehrheitlich nicht gefeiert und dementsprechend gibt es keine Weihnachtsmärkte und nur sehr wenig Weihnachtsschmuck in Läden und Restaurants – und wenn, dann meistens mit fragwürdigem Dekorationskonzept.

Als Austauschstudent, für den die Weihnachtszeit auch gerne das ganze Jahr dauern könnte, stellte sich mir also die Frage, wie ich auch in China vorweihnachtliche Stimmung verbreiten kann. Meine erste Anlaufstelle für Weihnachtsdeko, Kekse und Glühwein sollte eigentlich Ikea sein – ja, Ikea gibt es auch in China. Wegen eines Corona-Falls hatte die Filiale in Nanjing aber mehrere Tage geschlossen. Nun war meine Kreativität gefragt.

Einige Dekoelemente bestellte ich online über Taobao, darunter LED-Kerzen für den Adventskranz, denn echte Kerzen sind im Wohnheim verboten. Im Supermarkt kaufte ich Mandarinen und Nüsse. Andere weihnachtliche Dinge wie Zimt, Nelken und Geschenkbänder bekommt man nach einigem Herumfragen und Suchen auch in China.

In einer Filiale der amerikanischen Supermarktkette Walmart fand ich tatsächlich eine kleine Weihnachtsabteilung. Überschallt von einer in Dauerschleife aus einem kleinen Lautsprecher plärrenden musikalisch gewöhnungsbedürftigen Interpretation von Jingle Bells fand ich zwischen Lametta-Girlanden und Plastik-Weihnachtsbäumen einige Dinge, die nicht allzu kitschig waren.

Eine Herausforderung stellten Tannenzweige dar. Schließlich besorgte ich mir aus dem kleinen Park auf dem Universitätscampus einige Zweige, die Tannenzweigen zumindest ähnlich waren. Auch einen Adventskalender konnte ich mir organisieren. Dieses Jahr werde ich mich jeden Tag im Advent mit einer kleinen Süßigkeit aus einer großen Wundertüte überraschen, die sonst eigentlich Kindern zum chinesischen Frühlingsfest geschenkt wird.

Am ersten Advent kamen meine Kommilitonen aus Göttingen und ich noch unverhofft an eine Flasche Glühwein (die sich dann enttäuschenderweise als Punsch entpuppte). Am Abend konnte die Weihnachtszeit unter etwas anderen Voraussetzungen und mit eingeschränkten Mitteln schließlich einigermaßen stilecht eingeläutet werden. Und so gelang es mir dann doch noch, aus der Not eine Tugend zu machen und Weihnachten nach China zu bringen.