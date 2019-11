Weihnachtsrock im Ellwanger TSV-Ballroom wirft seine Schatten voraus

Der Ellwanger Weihnachtsrock bietet am Montag, 23. Dezember, ein Doppelkonzert im TSV-Ballroom an. Sissis Top macht den Anfang, danach folgt Stainless Quo, zwei Tribute-Bands für ZZ Top und Status Quo.

Die Band Sissis Top aus dem Rhein-Neckar-Delta setzt Maßstäbe bei den Tribute-Bands. Die ausgebildeten Musiker spielen nicht nur die Songs der Little Old Band from Texas, sondern versehen ihre Show mit Original-Choreographien und authentischen Outfits. An der Gitarre findet man Willy Gibihm (alias Hans Schmitt), den Bass bedient Rästi Grill (Jürgen Riedel) und das Schlagzeug bearbeitet Frank Friert (Udo Boppré).

Den zweiten Teil des Abends bestreitet Stainless Quo. Vier Profi-Musiker mit Hang zur Perfektion und Leidenschaft für Rock’n’Roll ergeben ein machtvolles Zusammenspiel. Einlass ist um 19 Uhr , die Show beginnt um 21 Uhr.