Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone „gemütlicher“

Der Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr wieder ausschließlich in der Fußgängerzone stattfinden, also in der Marien-, Spital- und Schmiedstraße. Diesem intensiv vorberatenen Vorschlag der Verwaltung hat der Gemeinderat am Donnerstag zugestimmt.

Grundsätzlich sei der Weihnachtsmarkt an zwei Standorten, nämlich Fußgängerzone und Marktplatz, ein Erfolg gewesen, so die Stadt. Allerdings habe der Markt dadurch „zweigeteilt“ gewirkt. Und zweigeteilt seien auch die Meinungen darüber gewesen (wir berichteten). Gunter Frick (Freie Wähler) erklärte für seine Fraktion, sie schließe sich dem Antrag an. Die Symbiose des Weihnachtsmarkts mit dem innerstädtischen Einzelhandel sei wichtig.

Rudolf Kitzberger (Grüne) stellte den Antrag, den Weihnachtsmarkt künftig nur noch auf dem Marktplatz stattfinden zu lassen. Den habe man schließlich für teures Geld ertüchtigt: „Wozu heißt ein Marktplatz Marktplatz? Doch wohl, damit dort ein Markt stattfindet.“ Das Argument, das „Gefälle“ des Platzes schränke das Aufstellen von Hütten auf dem Platz ein, könne er nicht nachvollziehen. Außerdem sei der Marktplatz als Standort vorher schlecht geredet worden: „Niemand weiß, wie schön es auf dem Marktplatz sein könnte.“ Trotz dieses Einwands scheiterte der Grünen-Antrag. Zehn Räte waren dafür, 14 dagegen.

Auf die Frage von Rolf Merz (CDU), ob Punto-Wirt Asma Gebreloel wieder eine Almhütte auf dem Marktplatz aufstelle, erklärte der OB, noch liege kein entsprechender Antrag vor. „Die Fußgängerzone ist einfach gemütlicher für den Weihnachtsmarkt. Es ist so schön eng. Das gefällt auch vielen auswärtigen Besuchern“, sagte Hilsenbek zur Standortfrage.

„Der Vorschlag der Verwaltung ist wohl die pragmatischste Lösung“, so Thomas Geist (SPD). Doch habe er die Zukunftsvision, den Weihnachtsmarkt im nicht zu toppenden Ambiente von Basilika und Stiftsherrenhäusern zu veranstalten. „Eine Geschmacksfrage“, fand Gerhard Rettenmaier (CDU).

Mit 20 Ja- zu neun Gegenstimmen und einer Enthaltung, also mit „großer Mehrheit“, so der OB, wurde der Weihnachtsmarkt 2018 in der Fußgängerzone abgesegnet.

Mit vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurde dem Antrag von Pro Ellwangen auf drei verkaufsoffene Sonntage im nächsten Jahr zugestimmt. Es sind die Sonntage 6. Januar, 7. April und 22. September 2019. „Es wäre ein Bruch mit der tausendjährigen Tradition“, entgegnete der OB auf Fricks Anregung, den Kalten-Markt-Sonntag nach Dreikönig zu veranstalten. Durch das Ausnahmejahr 2019, wenn Dreikönig und Kalter-Markt-Sonntag zusammenfallen, müsse man durch.