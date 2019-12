Weihnachtskonzert über Kosmos, Wasser und Leben

„Kosmos – Wasser - Leben“ – unter dieses Motto hat der Musikverein Ellwangen musikalisch sein Weihnachtskonzert gestellt, das am zweiten Weihnachtsfeiertag stattfand. Die Leitung hatte Dirigent Elmar Hirsch. Das berichtet der Verein.

Mit dem Stück „Rise of the Firebird“ wurden die Zuhörer in den Bann des in den Kosmos aufsteigenden Feuervogels gezogen, bevor sie dann mit „Where the River Flows“ die Geschichte eines Indianerjungen am Ohio-River und bei „The Lion King“ das Leben des kleinen Löwen Simba nachempfinden konnten.

Weitere Highlights dieses Abends waren Michaela Engeser an der Soloklarinette bei Vittorio Montis berühmtestem Werk „Czardas“ sowie das Lied „Wild’s Wasser“, das von „Goldkehlchen“ Brigitte Sonntag gesungen wurde.

Nach dem klassischen „Astronauten-Marsch“ wurde die „Perger-Polka“ als Zugabe vorgetragen, welche vor kurzem auf CD aufgenommen wurde. Ebenfalls am Konzertabend wirkte die Jugendkapelle Ellwangen-Füramoos-Mühlhausen-Eberhardzell unter der Leitung von Christian Fitz mit. Die Jungmusikanten begeisterten die Zuhörer laut Bericht mit „Alpine Inspirations“, „Alice in Wonderland“, „A Day of Hope“ und „Voyage into the Blue“. Der große Beifall wurde mit der kleinen Adventsfantasie „Mentis“ als Zugabe belohnt.

Das Weihnachtslied „Stille Nacht“, bei dem alle Besucher mitsingen durften, war der stimmungsvolle Abschluss der Weihnachtsfeiertage sowie eines abwechslungsreichen Konzertabends.

An diesem Abend wurden die Ehrungen vom stellvetretenden Kreisverbandsvorsitzenden Walter Engeser vorgenommen. Miriam und Michael Birk erhielten beide die Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Tätigkeit im Verein. Dirigent Elmar Hirsch wurde für 15-jährige Tätigkeit die Dirigentennadel in Silber mit Urkunde verliehen.