Weihnachtsgottesdienste in Eggenrot unter freiem Himmel

Die Kirchengemeinde Sankt Patrizius hat am Heiligabend unter freiem Himmel auf dem Parkplatz des Landhotels der Familie Klozbücher ihren Gottesdienst gefeiert. Trotz gelegentlicher Regenschauer nahmen über 100 angemeldete Gottesdienstbesucher – unter Einhaltung der Corona-Regeln – teil und hörten den besinnlichen Weihnachtsklängen der Bläsergruppe und den Liedern der Kirchenchor-Schola zu. Die frostigen Temperaturen am Stephanstag hielten die Gottesdienstbesucher nicht davon ab einen weiteren Weihnachtsgottesdienst unter freiem Himmel zu feiern. Auch an diesem Tag wurde die Feierlichkeit von der Bläsergruppe und einer Schola des Good News Chor mitgestaltet. Die Weihnachtsgottesdienste auf dem Parkplatz des Landhotels Klozbücher waren: „sehr gut und stimmig“, so die Aussage einer Besucherin.