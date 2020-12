Interessenten können sich für die Weihnachtsgottesdienste bei den Combonis im Josefstal anmelden. Das ist per E-Mail an ellwangen@comboni.de oder telefonisch unter 07961 / 90550 möglich.

An Heiligabend wird es um 15 Uhr eine Kindermette und um 18 und um 20 Uhr jeweils eine Christmette geben. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie am Sonntag, 27. Dezember, wird jeweils um 9.30 Uhr ein Gottesdienst stattfinden. Anmeldeschluss für alle Weihnachtsgottesdienste ist Mittwoch, 23. Dezember, um 13 Uhr.

Die Kindermette findet an drei Stationen im Freien statt. In kleinen Gruppen machen sich die Kinder mit ihren erwachsenen Begleitpersonen für etwa eine Stunde auf den Weg. Wegen der Einteilung der Gruppen und der Verpflichtung zur Aufzeichnung der Kontaktdaten ist eine Anmeldung unerlässlich. Die Anmeldungen für die Kindermette sind ab sofort telefonisch unter 07961 / 931718 möglich.