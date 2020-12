Weihnachtsgottesdienste auf dem Marktplatz

Die evangelische Kirchengemeinde Ellwangen und die Kirchengemeinde Sankt Vitus Ellwangen feiern ihre Gottesdienste am heiligen Abend wie geplant auf dem Marktplatz. Es können pro Gottesdienst bis zu 200 Personen teilnehmen.

Die Mitfeier der Gottesdienste ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich: im Pfarrbüro SanktVitus unter Telefon 07961 / 3535 oder per E-Mail an stvitus.ellwangen@drs.de während der Öffnungszeiten am Freitag, 18. Dezember, von 8.30 bis 11 Uhr, am Montag, 21. Dezember, von 8.30 bis 11 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie am Dienstag, 22. Dezember, von 8.30 bis 11 Uhr.

Im evangelischen Pfarrbüro ist die Anmeldung möglich unter Telefon 07961 / 3111 am Freitag, 18. Dezember, Montag, 21. Dezember, und Dienstag 22. Dezember, jeweils von 14 bis 17 Uhr.