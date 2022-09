Wegen fehlender Schuhe bedroht: Auseinandersetzung zwischen drei Männern in Ellwanger LEA

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) ist es am Donnerstag gegen 12.45 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Ein 24-Jähriger ist dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein vermeintlicher Diebstahl von Schuhen Auslöser des Streits. Zwei Männer im Alter von 28- und 31 Jahren haben daraufhin den 24-Jährigen angegriffen, so der Polizeibericht. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte den Streit beenden wollen, wurde daraufhin aber von den beiden Männern ebenfalls bedroht.