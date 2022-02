Wegen des Sturms: 14 Einsätze für Feuerwehr und Polizei

Am Freitagabend und in der Nacht sind Feuerwehr und Polizei im Ostalbkreis zu insgesamt 14 witterungsbedingten Einsätzen ausgerückt. Meist wurden umgestürzte Bäume von der Fahrbahn geräumt. In Gschwend fiel ein Baum auf einen fahrenden Pkw, der Fahrer blieb unverletzt.

Ein Pkw in Aalen wurde durch einen verwehten Mülleimer beschädigt und in Schwäbisch Gmünd ein Anhänger umgeworfen. Auch ein Zelt musste durch die Feuerwehr gesichert werden. Verletzt wurde niemand.