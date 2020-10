Wegen Corona: Organisatoren sagen Vesperkirche im Herbst ab

Von Wolfram Frommlet

Vor 13 Jahren hat der Internist Frank Matschinski eine Schwerpunktpraxis für Drogenabhängige in Ravensburg eröffnet. Viele finden dort einen Weg in eine Zukunft.

Sie sprang dem Tod von der Schippe. Am Ende ihrer Heroinabhängigkeit wog sie kaum 40 Kilo. Martina, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, ging zu ihrem Frauenarzt, der seine Praxis an einer Bahnlinie hatte. Sie erinnert sich an den einzigen Satz, den sie sagte: „Helfen Sie mir oder ich leg’ mich vor den Zug.