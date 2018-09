Wegen AfD-Demo ist die Haller Straße zeitweise gesperrt

Die Stadt ist am Samstag, 22. September, ab 11 Uhr Schauplatz einer AfD-Demonstration gegen den Fortbestand der LEA und ab 11.30 Uhr einer Gegenveranstaltung in Form eines bunten Festes für Demokratie und Menschenrenrechte. Die Polizei erklärt, sie sei für den Einsatz gerüstet. Die Ellwanger müssen mit Behinderungen rechnen, und am Fuchseck beginnt bereits um 10 Uhr eine erste Kundgebung.

Eine Schwäbisch Gmünder Gruppe wird von 10 bis 11 Uhr am Fuchs-eck sein, berichtet der Ellwanger Pressesprecher Anselm Grupp, und mit rund 20 Mitgliedern und zwei Rednern auftreten.

Während der AfD-Demonstration, zu der 500 Teilnehmer angemeldet sind, müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen. Die Demonstration wird vermutlich gegen 11.40 Uhr vom Schießwasen über die Westtangente ziehen und an der Kreuzung beim alten Kino in die Marienstraße einbiegen. Über die Brauergasse wird es bei der Fußgängerunterführung in der Aalener Straße unter der Bahn hindurch und zurück zum Schießwasen zur Abschlusskundgebung gehen.

„Zwischen 11 und 16 Uhr ist deshalb vorübergehend mit Behinderungen zu rechnen, zum Beispiel auf der Haller Straße“, sagte Polizeisprecher Holger Bienert auf Anfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“. Zeitweise werde die B 290 auch gesperrt.

Die Gegenveranstaltung unter dem Motto „70 Jahre Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen“ wird sich am Fuchseck versammeln. Das bunte Fest beginnt um 11.30 Uhr mit Reden und musikalischen Auftritten. Die Veranstalter rechnen mit rund 1000 Teilnehmern. Die Polizei sei auf den Tag vorbereitet und habe die eigenen Kräfte des Polizeipräsidiums Aalen um zusätzliche Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz verstärkt, erklärte Bienert. „Wir sind mit der Stadt Ellwangen und mit den Anmeldern der Veranstaltungen im Gespräch, und wir sind auch vorbereitet, falls es zu Störungen käme.“ Fürs Polizeipräsidium sei dies „das tägliche Brot“.