Wechsel an der Spitze des Reit- und Fahrvereins Rindelbach

Der Reit- und Fahrverein Rindelbach hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung in der Jagsttalschenke wurde Alexander Renschler an die Vereinsspitze gewählt.

Im Rahmen der Versammlung informierten zunächst Kassiererin Kathrin Renschler sowie die ausscheidende und aktuelle Jugendwartinnen Lisa Leimkühler und Annika Wildt, Reitlehrerin Cornelia Holder und die seitherige Vorsitzende Julia Mai über die aktuelle Situation. Man war sich einig. Der Reitverein Rindelbach blicke auf ein insgesamt erfolgreiches Jahr 2021 zurück.

So hätten trotz der schwierigen Umstände wegen der Corona-Pandemie in Rindelbach im vergangenen Jahr zwei große Turniere mit Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse S stattfinden können. Und das nächste Highlight stehe schon an: Vom 22. bis 24. April wird auf der Anlage des Vereins ein Dressurturnier ausgerichtet, bei dem es am Samstagabend erstmals auch eine Kür unter Flutlicht geben wird.

Neben zahlreichen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und sportliche Leistungen wurden im Rahmen der Versammlung zwei jugendliche Reiterinnen für ihre sportlichen Erfolge der letzten Saison besonders gewürdigt. Mia Brugger hatte Ende August 2021 auf ihrem Pferd Limnos durch einen Sieg im finalen M*-Springen mit Stechen die Bronzemedaille im U16 Championat bei den württembergischen Einzelmeisterschaften in Weilheim/Teck erreicht. Leonie Münch platzierte sich auf ihrem Pferd Fiorento im Finale des Nürnberger Burgpokals der Junioren in Ludwigsburg, einer Dressurprüfung der Klasse L** auf Kandare Ende September des letzten Jahres ebenfalls auf dem dritten Platz.

Der Ehrenamtskoordinator der Stadt Ellwangen, Fabian Gmeiner, stellte sich anschließend den Mitgliedern vor. Er übernahm auch die Entlastung der Vorstandschaft und leitete die Wahlen.

Alexander Renschler wurde hier zum neuen Vorsitzenden und Nachfolger von Julia Mai gewählt, die sich künftig als Schriftführerin des Vereins engagieren wird. Zur zweiten Vorsitzenden wurde Lisa Leimkühler gewählt. Sie folgt damit auf Barbara Bielz. Neu in den Vereinsausschuss wurden Katrin Rathgeb, Magnus Lang und Selina Kohler gewählt. Neue Kassenprüferin ist Petra Winter.

Für die bisherige Jugendwartin Lisa Leimkühler wurde bereits zuvor in der Jugendversammlung am 19. März Annika Wildt zur Jugendwartin gewählt. Ihre Stellvertreterin ist Leonie Münch. Zusätzliche Mitarbeiter sind Amelie Reder, Lorenz Lang, Ella Weingart und Jule Fuchs. In der Mitgliederversammlung wurde dies bestätigt.

Der neue Vorsitzende Alexander Renschler, der sich zum Abschluss der Versammlung mit einem kurzen Ausblick an die Mitglieder wandte, wünschte sich auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit und ein aktives Vereinsleben im Reit- und Fahrverein Rindelbach.