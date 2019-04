Weber-Stiftung schüttet 2850 Euro aus

Die Georg-und-Ruth-Weber-Stiftung hat im 25. Jahr ihres Bestehens 2850 Euro ausgeschüttet.

500 Euro gingen an die Tagespflege Sankt Anna (Förderverein), 450 Euro an den Malteser Hilfsdienst, 950 Euro an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und weitere 950 Euro an die Comboni-Missionare für das Sudan-Projekt von Bruder Hans-Dieter Ritterbecks.

Insgesamt hat die Stiftung seit ihrem Bestehen rund 107 000 Euro ausgeschüttet. Im Beisein der Mitstifterin Ruth Weber waren die Empfänger und die Mitglieder des Stiftungsvorstands, das sind neben OB Hilsenbek, Hans-Georg Weber, Joachim Renschler und Thomas Freymüller (es fehlte Pfarrer Windisch), im kleinen Sitzungssaal des Rathauses zusammengekommen. Die Familie Weber verabschiedete dabei OB Hilsenbek aus dem Stiftungsvorstand und bedankte sich für die langjährige Tätigkeit als Vorsitzender dieses Gremiums.