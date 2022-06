Wasserrohrbruch in Ellwangen – Stadtwerke müssen abstellen

In den Kottenwiesen sowie im Lerchenweg in Ellwangen hat es am Montagabend einen Wasserrohrbruch gegeben. Das berichten die Stadtwerke bei Instagram. Unweit der Rundsporthalle seien die Anwohner mehrere Stunden lang ohne Wasser gewesen.

Der Rohrbruch sei gegen 19.30 Uhr gemeldet worden, die beschädigte Stelle konnte vor Ort schnell ausgemacht werden, da das Wasser an der Oberfläche ausgetreten sei. Dennoch dauerten die Reparaturen bis kurz vor Mitternacht, heißt es weiter.

„Weil nur eine Leitung in den Stichweg führt, mussten wir abstellen und konnten die Versorgung nicht über andere Wege umleiten.“ Die Stadtwerke bedanken sich in dem Post bei den Anwohnern, die offenbar mit viel Verständnis reagiert haben.