Was tun, wenn in der Schule schon frühmorgens der Magen knurrt?

Es gibt Schülerinnen und Schüler, die kommen ungefrühstückt zur Schule. Die Gründe dafür sind vielfältig, jedoch ist klar, dass es nicht immer nur so ist, dass man morgens nur nichts essen mag, vielmehr gibt es Kinder, die haben schlicht nichts zu essen. Und deren Zahl steigt laut einer Mitteilung der Buchenbergschule täglich.

Aus diesem Grund hat die Buchenbergschule im zweiten Schulhalbjahr das Projekt „Gesundes Schulfrühstück“ durch Schulleiter Joseph Ott und die Schulsozialarbeiterinnen Laura Heckert und Luisa Meyfarth ins Leben gerufen. Die Schülerinnen und Schüler haben jeden Mittwoch 40 Minuten vor Schulbeginn die Möglichkeit, sich in der Schulmensa an einem vielseitigen und gesunden Müsli-Büfett zu bedienen. Toppings, wie Honig, frisches und getrocknetes Obst und Erdnussbutter sind laut Schule sehr beliebt und ein leckerer Kakao oder ein frischer Saft dürfen auch nicht fehlen.

Bei allen Zutaten wird auf Qualität, Reich- und Nachhaltigkeit geachtet, weshalb hierfür alles beim Kooperationspartner, dem Supermarkt Tegut eingekauft wird. „Das alles wäre ohne die großzügige Spende der Bürgerstiftung Ellwangen nicht möglich gewesen“, betont Laura Heckert. Auch die Müslischüsseln konnten aufgrund der Spende angeschafft werden. Weiter meint die Schulsozialarbeiterin: „Das Frühstück ist für jedes einzelne Kind gedacht, welches aus unterschiedlichen Gründen ungefrühstückt zur Schule kommt, einfach nur Lust hat, ein Müsli in allen möglichen Variationen zu probieren oder der Wunsch nach einem Kakao und einem Gespräch mit der Schulsozialarbeit da ist.“ Das Schulfrühstück gewinne jede Woche an Zuwachs, die Kinder seien glücklich und würden friedlich in der Gemeinschaft essen.

„Wir haben dem Schulfrühstück absichtlich nicht ein „für Bedürftige“ angeheftet“, so Rektor Joseph Ott, „denn zum einen, wer gibt gerne zu, dass ihm das Gratisfrühstück gerade den Tag rettet. Und zweitens, wie wollten wir das überprüfen?“ Die Buchenbergschule hofft nun sehr, dieses Projekt im kommenden Schuljahr weiterführen zu können und ist der Bürgerstiftung Ellwangen für die finanzielle Ermöglichung des Frühstücks sehr dankbar. Auch der Verein „Freunde und Förderer der Buchenbergschule“ hat sich engagiert und den Erlös aus dem Verkauf des Koch- und Backbuchs „Lieblingsrezepte aus Ellwangen und Umgebung“ auch dem Schulfrühstück-Projekt gewidmet.