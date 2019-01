Was Schöffen erleben: „Hinter vielen Taten steht menschliches Leid“

Der eine wird verabschiedet, die andere vereidigt: Herbert und Irmgard Hieber geben sich Anfang des Jahres als Schöffen am Amtsgericht Ellwangen die Klinke in die Hand. Sowohl der SPD-Kommunalpolitiker als auch seine Ehefrau haben bereits große Erfahrung mit der ehrenamtlichen Aufgabe in der Strafrechtspflege. Was vor dem Amtsgericht einer Kleinstadt verhandelt wird, sagt Herbert Hieber, „ist das pralle Leben“.

Es sind oft ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die vor dem Berufsrichter und seinen zwei Schöffen stehen, sagt Hieber. „Meist haben sie nicht aus purer krimineller Energie gehandelt, sondern aus Dummheit, Frust oder wegen persönlicher Probleme die Grenze zur Straffälligkeit überschritten.“

Um Drogen, Betrug oder Steuerhinterziehung ging es in den meisten der rund 30 Fälle, die der Schulleiter a.D. in der fünfjährigen Schöffenamtsperiode von 2014 bis 2019 mit entschieden hat. Was ihn am meisten beschäftigt, „ist das menschliche Leid, das hinter den Taten steht“. Und die Scham, die viele Angeklagte, meist junge Männer, und ihre Familien während der Verhandlung erfüllt.

Der schlimmste Fall

Der schlimmste Fall, den Irmgard Hieber mit verhandelt hat, war der Missbrauch eines Kindes. Abstoßend fand sie auch das Vorgehen eines Firmenchefs. Er hatte trotz gut laufender Geschäfte und ohne Not Steuern hinterzogen. „Das begreife ich nicht“, sagt Irmgard Hieber. „Wie selbstverständlich hatte er sich gedacht, keine Steuern zahlen zu wollen.“ Die ehemalige Krankenschwester, heute im Ruhestand, war von 2004 bis 2014 bereits zehn Jahre lang Schöffin, „jetzt steige ich wieder ein“.

Ihre Termine für 2019 hat sie schon erhalten: acht Verhandlungstage mit wahrscheinlich ebenso vielen Fällen, der erste ist im Februar. „Es ist sehr interessant bei Gericht, und ich empfinde es als eine Ehre, als Schöffin ausgewählt zu werden“, sagt Irmgard Hieber. Ihr Mann sieht das ebenso. Beworben hat er sich auf Vorschlag der SPD, für die er in Stadt- und Kreisrat sitzt. „Es ist Teil meines Lebensplans, mich gesellschaftlich zu engagieren. Seit ich 2013 in den Ruhestand gegangen bin, habe ich dazu mehr Zeit“, begründet er sein Engagement.

Zweimal saß er bereits selbst im Ausschuss für die Schöffenwahl. „Ein Kriterium ist, dass die Gewählten einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen sollen“, erklärt Hieber. Schöffen brauchen keine rechtlichen Vorkenntnisse. In der Gerichtsverhandlung gefragt sind genaues Hinschauen und gesunder Menschenverstand.

Ein Riesenvorsprung

Das brauchen sie auch. Einsicht in die Untersuchungen von Polizei und Staatsanwaltschaft, in die Stapel von Akten, die der Berufsrichter vorab studiert hat, erhalten die ehrenamtlichen Schöffen nicht. Amtsgerichtsdirektor Norbert Strecker, bei dem Herbert Hieber mitgewirkt hat, und sein Vorgänger Frank Heyer, den Irmgard Hieber als Schöffin oft erlebt hat, haben einen „Riesenvorsprung“. „Wir haben nur die Hauptverhandlung“, sagt Hieber.

Trotzdem könne man sich nützlich machen. „Der Richter ermutigt uns, uns einzubringen. Wir stellen andere Fragen als die Juristen und bringen andere Perspektiven ein.“ Sicherlich kommt Herbert und Irmgard Hieber dabei zugute, dass sie sich im Lauf der Jahre juristisches Hintergrundwissen erarbeitet haben. Über Drogen, sagt Hieber, wisse er inzwischen recht gut Bescheid. Und da auf jeder Ladung, die man erhalte, bereits der Paragraf vermerkt sei, um den es in der Sache gehen werde, habe er sich auch immer zumindest allgemein auf den bevorstehenden Fall vorbereiten können. Etwa auf den Vertrauensmissbrauch eines Firmenmitarbeiters, der lange Jahre die rechte Hand seines Chefs war. „Und dann kam heraus, dass er betrügt“, erzählt Hieber. „Die menschliche Enttäuschung wog bei dem Fall schwerer als der finanzielle Schaden.“

Irmgard Hieber mag Farben. Wenn sie als Schöffin geladen wird, kleidet sie sich jedoch dezent. Ihr Mann hat es gerne leger, bei Gericht trägt er dennoch Krawatte – der Verantwortung angemessen, ein Urteil über einen anderen Menschen zu fällen und damit sein Leben einschneidend zu beeinflussen. „Die meisten sind noch jung und schlittern aus Leichtsinn in eine solche Situation, meist im Zusammenhang mit Drogen“, erzählt Hieber. „Da spüre ich schon eine Verantwortung.“

Umso mehr, als die Lebensläufe sich oft ähneln: „Zerrüttetes Elternhaus, in der Schule hat es nicht geklappt, die Lehre ist abgebrochen, im Beruf nicht Fuß gefasst und es endet in der Kriminalität“, fasst Irmgard Hieber zusammen.

Was ihr Mann daraus lernt, ist Dankbarkeit: darüber, dass er selbst und seine Kinder in bessere Verhältnisse hineingeboren wurden. „Der Mensch ist zu Gutem, aber auch zu Bösem fähig“, meint er. Und es liege nicht einzig an der eigenen Charakterfestigkeit, sondern auch an glücklichen Umständen, ob der Mensch ehrlich bleibe oder nicht. Wie Goethe sagte: „Es gibt kein Verbrechen, das ich mir unter bestimmten Voraussetzungen nicht selbst zutrauen würde“, zitiert Hieber.

Mensch im Mittelpunkt

Deshalb empfinde er Hochachtung vor der Verhandlungsführung von Richter Strecker, der stets die Resozialisierungsaspekte betone. Auch die Staatsanwälte habe er immer als fair und die Pflichtverteidiger als sehr empathisch erlebt. „Deshalb ist mein Vertrauen in unseren Rechtsstaat groß. Ich bin überzeugt, dass wir ein Justizwesen von hoher Qualität haben, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht“, betont der ehemalige Schulleiter. „Auch wenn ein Mensch bestraft werden muss, so werden ihm doch viele Brücken gebaut.“

„Nirgends wird so viel gelogen wie vor Gericht“

Freilich dürfe Empathie nie umschlagen in Mitleid, ergänzt Irmgard Hieber. „Es gibt Dinge, die tut man einfach nicht.“ Wenn dann auch noch in der Verhandlung deutlich werde, dass „der Angeklagte beschönigt, lügt und trickst“, werde der Blick strenger. „Nirgends wird so viel gelogen wie vor Gericht“, hat die Ellwangerin von Richter Heyer gelernt. Es bereitet ihr deshalb kein Bauchgrimmen, am Ende in der Beratung mit dem Richter über Schuld und Strafmaß des Angeklagten abzustimmen. Verhängt werden meist Bußgelder oder Bewährungsstrafen. „Es kommt aber auch die Gefängnisstrafe vor“, so Irmgard Hieber, etwa für einen Dealer. Auch sie ist von der hohen Qualität des Justizwesens überzeugt: „Wenn ein Angeklager bestraft wird, dann hat er es verdient“, betont sie.

Einmal fand sie sich im gleichen Restaurant mit einem Mann wieder, den sie wegen Steuerbetrugs mit verurteilt hatte. „Da dachte ich: Hoffentlich geniert der sich jetzt so richtig.“