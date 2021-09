Was Roderich Kiesewetter an Armin Laschet schätzt

Roderich Kiesewetter ist früh dran. Der kleine Markt auf dem Westhausener Rathausplatz wird gerade aufgebaut. Der CDU-Politiker schaut an allen Ständen vorbei, stellt sich vor. „Früh raus und frisch bleiben“ ist sein Motto.

Pro Tag nimmt Kiesewetter etwa sechs bis sieben Termine wahr, auch in Zeiten ohne Wahlkampf. Seit Jahresbeginn hat der 58-Jährige nach eigener Schätzung etwa 2000 Haustürtermine absolviert. Einige Begegnungen blieben im Gedächtnis, etwa der Besuch bei einer Familie, bei der der Ehemann zum Pflegefall wurde und der Sohn verunglückte. Aber auch Positives bleibt haften. Einmal wurde er angesprochen: „Mensch, Sie waren doch vor zwei Jahren bei meiner Cousine, Sie mögen doch Honig.“ Worauf ihm ein Glas Honig überreicht wurde.

Trotz seines Amts als Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages fühlt sich Kiesewetter nicht nur auf dem weltpolitischen Parkett wohl. Der Brückenschlag zwischen regionaler und globaler Politik gelingt ihm mühelos: „Unsere Ostalb ist vernetzt“, sagt Kiesewetter. Die Hälfte der Produkte, die hier erzeugt werden, gehe in den Export. Deshalb sei die Ostalb offener für weltpolitische Fragen als andere Regionen – „weil wir sofort merken, wenn irgendetwas nicht passt.“

Auch das Thema Klima ist ihm wichtig: 2010 initiierte er eine Stiftungsprofessur für erneuerbare Energien an der Hochschule Aalen. Klimapolitik sieht er als Friedenspolitik: Länder wie Kamerun oder Tunesien, die künftig Wasserstoff aus Solarenergie erzeugen könnten, brauchen funktionierende Gesellschaften und Wirtschaftssysteme. Diesen Ansatz müsse die Außenpolitik unterstützen.

Für den Wechsel in die Politik hätten seine damaligen Vorgesetzten in der Bundeswehr wenig Verständnis aufgebracht, erinnert sich der frühere Offizier, der den Wahlkreis Aalen-Heidenheim seit 2009 als direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag vertritt. Der Weg zum Generalsrang schien vorgezeichnet. Für den CDU-Politiker, der sich als Verfassungspatriot bezeichnet, ist die politische Arbeit die Fortsetzung des Dienstes in Uniform.

Als klassischer Parteisoldat sieht sich Kiesewetter nicht. Zur Bundestagskollegin Leni Breymaier, die dem linken SPD-Flügel zugerechnet wird, hegt er ein gutes Verhältnis. Die beiden begrüßen sich kollegial, als Leni Breymaier auf dem Rathausplatz eintrifft. Kann er sich auch vorstellen, in einem von der Grünen Annalena Baerbock geführten Kabinett ein Ministeramt zu übernehmen, etwa das Verteidigungsressort? „Ich kann mir immer vorstellen, Verantwortung zu übernehmen.“

In der baden-württembergischen CDU hatte sich der Mann von der Ostalb sehr früh für Armin Laschet positioniert. Laschet könne Menschen aus verschiedenen Lagern zusammenführen, und das brauche man für die Zeit nach Corona. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident regiere „geräuschlos“, mit einer Stimme Mehrheit. „Merkel könnte nie mit einer Stimme Mehrheit regieren“, ist sich Kiesewetter sicher.

Und er ist überzeugt: Würde man den Kanzlerkandidaten öfter ins direkte Gespräch mit den Menschen bringen, dann könne man die derzeit schlechten Zustimmungswerte noch drehen. Die einstigen Favoriten Merz und Söder seien wie Felsen, die sich im Meer abnutzen. „Laschet ist eher wie das Meer, das die Felsen abnutzt.“