Was macht eigentlich das Ellwanger Kulturamt in der Corona-Krise?

Die Planung für den „Sommer in der Stadt“ 2020 läuft – trotz Corona. Die Ellwanger Kulturinitiative bittet alle Veranstalter und Interessenten, die sich am Programm beteiligen möchten, ihre Projekte dem Kultur-, Presse- und Touristikamt mitzuteilen, entweder unter Telefon 07961 / 84309 oder per E-Mail an olaf.thielke@ellwangen.de Die Anmeldefrist wurde bis Freitag, 3. April, verlängert.