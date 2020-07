Was kosten Lebensmittel? Supermarkt im Vergleich zum Bauernmarkt

Vereidigungen junger Polizisten finden an der Hochschule für Polizei in Biberach regelmäßig statt. Die Feierstunde an diesem Mittwoch unterschied sich gleich in mehrfacher Hinsicht von früheren.

Corona-bedingt fand sie in der Sommersonne auf dem Sportplatz des Polizeigeländes statt, Innenminister Thomas Strobl (CDU) höchstselbst gab sich die Ehre und sprach auch zu aktuellen Diskussionen um die Polizei. Und schließlich überschattete der Tod eines jungen Kollegen die Vereidigung.