Was im Pflegeheim Sankt Anna gemacht wurde und was Angehörige dafür zahlen müssen

Das Alten- und Pflegeheim Sankt Anna ist zurück im Schönen Graben. Der Umzug war am 22. Juli. Am Dienstag haben die Verantwortlichen der Presse einen Blick hinter die Kulissen erlaubt. 3,7 Millionen Euro hat die Dr. Fuchsbergersche Stiftung in ihr einziges Pflegeheim investiert.

Die größte Veränderung kann man von außen sehen. Der Altbau aus dem Jahr 1902 wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Aber auch innen hat sich viel getan. Der Aufzug wurde aus dem Wohnbereich genommen und ins Treppenhaus integriert.

Große bauliche Veränderungen gab es im Erdgeschoss. Foyer und Speisesaal sind verschwunden. Man setzt jetzt auf ein Wohnbereichskonzept, wie Geschäftsführer Gerhard Rusch sagt. Heißt: 15 Einzelzimmer pro Etage und in der Mitte ein gemeinsamer Wohnbereich mit Terrasse oder Balkon sowie einer Ausgabeküche. So wurde es im Erdgeschoss gemacht und in den oberen Etagen. Im ersten Obergeschoss gibt es noch ein Pflegebad. Ansonsten ist es baugleich mit dem zweiten.

Das Dachgeschoss war bislang nicht ausgebaut. Jetzt befinden sich dort Sozialräume fürs Personal und Lagerflächen. Außerdem die Hauskapelle, die mittels Wandelementen geteilt werden kann, sodass sich noch ein Multifunktionsraum ergibt.

Die alte Hauskapelle war auch im dritten Stock. Nur eben im Altbau. Sie hatte drei Bleiglasfenster. Eins ist in der neuen Hauskapelle verbaut. Die anderen zwei in den Wohnbereichen im ersten und zweiten Obergeschoss.

In der neuen Hauskapelle informierte Michael Hinderer über die Baumaßnahme – und darüber, dass die Interimslösung in der Reinhardt-Kaserne zweieinviertel Jahre gedauert und 400 000 Euro gekostet hat. Die Summe habe der Träger komplett übernommen, betont er. Hinderer ist, wie er sagt, beratend für die Dr. Fuchsbergersche Stitftung tätig. Eigentlich ist der Betriebswirt aus Bad Cannstatt nämlich Verwaltungsleiter bei den Anna-Schwestern und Vorstand der St. Anna-Stiftung.

Das Pflegeheim bietet nunmehr Platz für 45 Bewohner auf drei Etagen. Zuvor waren es 42 Bewohner auf zwei Etagen. In anderen Worten: Nur drei Pflegeplätze wurden zusätzlich geschaffen. Hintergrund: Es darf keine Zweibettzimmer mehr geben. So hat es der Gesetzgeber in der Landesheimbauverordnung geregelt. Und das war auch der Grund für die umfangreiche Baumaßnahme.

Die neuen Einzelzimmer sind knapp 22 Quadratmeter groß und haben alle eine massiv gebaute Nasszelle. Wie Bauleiter Roland Mattmann vom Architekturbüro Brenner, Duttlinger, Stock informiert, wurden in den Wohnbereichen die Brandschutztüren neu gesetzt und die Beleuchtung erneuert. Die Wände wurden gestrichen, die Böden in den Fluren dagegen belassen.

Corona hat die Anna-Pflege heimgesucht. 20 Bewohner sind Mitte April erkrankt, zwei gestorben. Das Virus hat auch den Bau verzögert – um rund ein halbes Jahr, wie Bauleiter Mattmann sagt. Firmen seien ausgefallen oder hätten das Material nicht rechtzeitig liefern können. Die Hygienemaßnahmen hätten die Bauarbeiten erschwert.

Es gab aber auch Überraschungen. Zum Beispiel sind Mattmann zufolge kurz vor der Endkontrolle Mängel in den Nasszellen aufgefallen, die behoben werden mussten. Auch beim Brandschutz musste nachgebessert werden, wie er sagt. Das habe sich erst herausgestellt, als Wände und Böden freigelegt gewesen seien.

Probleme gab es auch am Tag des Umzugs. Außerdem hatten Angehörige kritisiert, dass das Pflegeheim in den ersten Tagen danach noch eine Baustelle gewesen sei. „Die Probleme, wenn es denn Probleme waren, sind beseitigt“, sagt Mattmann.

Für den Bauleiter liegt auf der Hand, dass ein Altenheim nicht an einem Tag umziehen kann und alles fix und fertig eingerichtet ist. Die Nachinstallation ziehe sich über Tage, sagt er. Gewisse Komponenten wie die Brandmeldeanlage seien im Interimsgebäude verbaut gewesen und hätten erst in den Neubau integriert werden müssen. Und die neue Telefonanlage sei sogar extra so angeschafft worden, dass man sie zweimal verbauen könne. Außer den Elektrotechnikern waren die Möbelschreiner im Haus.

Doch es gibt schon wieder neue Kritik, wie Berater Michael Hinderer einräumen muss – und zwar am Investitionskostenanteil, den die Bewohner zahlen müssen. Er hat sich mit dem Umbau fast verdoppelt – auf 19,60 Euro pro Tag. Dass sich Bewohner und Angehörige deshalb ärgern kann Hinderer verstehen.

Er erläutert das Problem: Seit 2010/2011 gibt es keine Landeszuschüsse mehr. Seitdem müssen die Träger von Pflegeeinrichtungen Baumaßnahmen alleine schultern. Auch wenn sie wie im Fall des Pflege- und Altenheims Sankt Anna gesetzliche Vorgaben umsetzen. Zur Refinanzierung dient dann der Eigenanteil pro Bewohner. In Schwäbisch Hall werden nach Hinderers Worten schon 30 Euro aufgerufen.

Damit nicht genug. Wie der Betriebswirt weiter sagt, erhöhen die Pflegekassen ihre Sätze nicht. Heißt: In der Pflege gehen aktuell alle Erhöhungen zu Lasten der Angehörigen oder der Bewohner. Ergo müsse sich die Gesellschaft fragen, was ihr die alten Menschen und die Pflege auf Dauer wert seien. Hinderer geht jedenfalls davon aus, dass für die Pflege irgendwann Steuermittel eingesetzt werden müssen. Denn dass den Heimen die Bewohner ausgehen, kann er sich nicht vorstellen. Im Gegenteil. In Stuttgart fehlen nach seinen Worten heute schon 2500 Pflegeplätze.

Die St. Anna-Stiftung steigt mit ein

Das Alten- und Pflegeheim Sankt Anna wird von der Dr. Fuchsbergerschen Stiftung betrieben – seit 1860 als ambulante Stadtkrankenpflege und seit 1902 als stationäre Einrichtung im Schönen Graben. Es beschäftigt rund 40 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit, etwa drei Viertel in der Pflege. Doch jetzt gibt es einen Betreiberwechsel. Zum Jahresende steigt die 1999 von der Gemeinschaft der Anna-Schwestern ins Leben gerufene St. Anna-Stiftung ein. Die Dr. Fuchsbergersche Stiftung wird Eigentümerin des Gebäudes bleiben.

Die beiden Stiftungen haben eine GmbH gegründet, die den Betrieb der Anna-Pflege übernehmen wird. Das bestätigt Michael Hinderer, Vorstand der St. Anna-Stiftung, auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“. Für einen kleinen Träger sei es schwieriger, wirtschaftlich zu arbeiten, als im kirchlichen Verbund, sagt Hinderer, der fest mit „gewissen Synergieeffekten“ durch die neue Struktur rechnet.

Die Dr. Fuchsbergersche Stiftung betreibt nur das Altenheim im Schönen Graben, die St. Anna-Stiftung dagegen drei – das St. Anna-Seniorenheim Bad Cannstatt, das St. Anna MediArt Gesundheitszentrum mit betreutem Wohnen in Ellwangen und das St. Anna-Seniorenheim Stimpfach. Außerdem ist die St. Anna-Stiftung am Altenpflegheim St. Josef in Bühlerzell beteiligt. Bislang hatten die St. Anna-Stiftung und die Anna-Schwestern nichts mit dem Alten- und Pflegeheim Sankt Anna zu tun – mit einer Ausnahme: Das Altenheim im Schönen Graben wird von der Küche der Anna-Schwestern beliefert.