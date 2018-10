Was die Benzenzimmerner von ihrem Ort halten

Es waren mehr als 50 interessierte Bürger, die sich bei der Bürgerversammlung im Saal des Gasthauses „Weißes Ross“ drängten. Das war der Auftakt der drei Kirchheimer Bürgerversammlungen.

Angesichts des großen Interesses begrüßte eine freudestrahlende Ortsvorsteherin Ilse Weber die Bürger und informierte in einem Abriss über die positiven Entwicklungen. So seien 33 Straßenlampen ausgetauscht, ein Treppenlift im Bürgerhaus eingebaut und die Brücke das Fahrradwegs saniert worden. Sie erwähnte auch den Biber- und Baumlehrpfad und die Grundlagen für neue, innerörtliche Bauplätze. Der bevorstehende Breitbandausbau in Verbindung mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt und die Aufnahme Kirchheims als Schwerpunktgemeinde des ländlichen Raumes würden diese positive Entwicklung weiterführen, sagte die Ortsvorsteherin.

Auch Bürgermeister Willi Feige informierte über Projekte. Dabei hob er das rege Vereinsleben und das große Engagement der Gemeindebürger hervor. Ingenieur Claus-Peter Grimm informierte über die bevorstehende Sanierung der Ortsdurchfahrt.

Diskussionsbedarf gab es bei den Themen der Verkehrsführung während der Bauphase sowie dem Fehlen von Bremsinseln an den Ortseinfahrten. Probleme beim Grunderwerb, die Verkehrsführung und ein zu geringer Fußgängerverkehr hätten dazu geführt, dass am östlichen Ortseingang keine Querungshilfe genehmigt würde. Auch eine Bremsinsel sei daher auch nicht möglich und müsse zudem von der Gemeinde selbst getragen werden. Alternativ denke man über Blitzer nach. Die geplanten Umleitungen sollen während der zweigeteilten Bauphase am nördlichen oder südlichen Ortsrand vorbeiführen.

Ein weiterer Punkt, der die Gemüter erregte, war der bevorstehende Wegfall der Grünmülldeponie, den die Benzenzimmerner nicht so einfach hinnehmen wollen. Hier versprachen sowohl Weber als auch Feige dafür zu kämpfen, dass wenigstens ein Grüncontainer für den Grasabfall erhalten bleibt. Angesichts des baldigen Beginns der Breitbanderschließung gab es zu diesem Thema wenig Nachfragen.

Das Fehlen von Bauplätzen erregte dagegen nochmals die Gemüter. Einer steigenden Nachfrage stehe hier ein sehr begrenztes Angebot gegenüber. Die bereitgestellten innerörtlichen Bauplätze würden nicht nachgefragt werden, und bei der Erschließung des Baugebietes „Gumpen“ wäre man bereits in schwierigen Grundstücksverhandlungen, informierte Weber die Anwesenden, ehe die harmonisch verlaufene Bürgerversammlung nach drei Stunden endete.