Warum Kinobesucher am 10. und 11. September nur fünf Euro für ein Ticket zahlen

Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, steigt bundesweit das erste Kinofest. Die Besonderheit: Bei jeder Vorführung kostet ein Ticket lediglich fünf Euro – und das an beiden Tagen. Dabei ist auch Ralf-Christian Schweizer, der den Kinopark Aalen sowie das Capitol und das Kino-Center in Heidenheim betreibt. Schweizer hat zudem im August 2021 das Regina 2000 in Ellwangen übernommen. Vom Kinofest verspricht er sich vor allem einen Marketing-Effekt.

Nach der langen Zeit während der Corona-Pandemie müsse man nun versuchen, die Menschen wieder für das Kino zu begeistern, sagt Schweizer. Wegen der Lockdowns inklusive Kinoschließungen gebe es sogar Kinder, die noch nie eine Filmvorführung besucht hätten.

Von den aktuellen Preissteigerungen bei Energie und Nahrungsmitteln bleiben auch die Kinos nicht verschont. Zucker und Butter für die Popcornherstellung seien zum Beispiel unglaublich teuer geworden, bestätigt Ralf-Christian Schweizer. Manche Kinos hätten bereits die Ticketpreise erhöht. In den Sommerferien habe er darauf noch verzichten wollen, müsse im Oktober aber gezwungenermaßen nachziehen. Dennoch müsse ein Kinobesuch irgendwie bezahlbar bleiben, sagt Schweizer. Auch eine vierköpfige Familie müsse die Möglichkeit haben, sich hin und wieder einen Film ansehen zu können.

Nun aber findet erst einmal das Kinofest statt – und da werden die Tickets an zwei Tagen und zu jeder Vorstellung vergünstigt angeboten. Gefördert wird die Aktion allerdings nicht, wie Schweizer erklärt. Kinos müssten dieselben Verleihgebühren zahlen wie sonst auch. Rechnen werde sich die Aktion nur, wenn möglichst viele Menschen an diesen beiden Tagen einen Film ansehen. „Ich hoffe, das Kinofest wird gut angenommen“, so Schweizer weiter.

In erster Linie geht es laut dem Kinobetreiber nämlich um die Kunden. Mit der bundesweiten Aktion wollten die Kinos etwas an die Gäste zurückgeben und sich als Freizeitaktivität wieder mehr ins Gedächtnis rufen.

Ein besonderes Programm hat sich Schweizer für das Kinofest nicht ausgedacht. In Ellwangen und den anderen Kinos wird das reguläre Programm gezeigt, das normalerweise auch an einem gewöhnlichen Wochenende gelaufen wäre. Dabei ist natürlich „Top Gun: Maverick“, der diesen Sommer besonders erfolgreich lief, wie Schweizer bestätigt, und auch beim Kino-Open-Air gezeigt wurde.

Die Übernahme des Ellwanger Kinos, Regina 2000, mitten in der Corona-Pandemie, nachdem das Lichtspiehaus zunächst etwa 17 Monate lang geschlossen war, bezeichnet Schweizer trotz der derzeitigen Krisen immer noch als richtigen Schritt, denn die Stadt brauche doch schließlich ein Kino. Nach einem Sommer mit anhaltender Hitze und Sonnenschein wünscht er sich allerdings einen Winter mit ordentlich „Kinowetter“ und hofft, dass die Branche von Corona-Einschränkungen, „die einem den Hals zuschnüren“, wie im letzten Winter verschont bleiben wird.

Zudem dürfen sich Kinobesucher in diesem Jahr noch auf einen besonderen Blockbuster freuen. 13 Jahre nach dem ersten Teil wird Regisseur James Cameron („Terminator“, „Titanic“) nun endlich „Avatar 2 - The Way Of Water“ in die Lichtspielhäuser und damit natürlich auch nach Ellwangen bringen. Ein paar weitere „dicke Filme“ würden dieses Jahr auch noch starten, man sei aber außerdem auf das Mittelgeschäft mit kleineren Filmen sowie Kunst und Kultur angewiesen, erörtert Schweizer.

So werden zum Beispiel mehrere Aufführungen der „Royal Opera“ in allen drei Kinos live übertragen. Man wolle für jeden Geschmack etwas bieten, versichert der Kinobetreiber. Zudem möchte er die Kinderfilmreihe wieder aufleben lassen. Hier werden meist am Wochenende Filme für ein jüngeres Publikum zu vergünstigten Ticketpreisen gezeigt.