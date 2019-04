Warum Frauen stärker in kommunalen Gremien vertreten sein müssen

Sozusagen „mittendrin im Gewühl“ hat sich Margot Wagner, Sprecherin des Kreisfrauenrats Ostalb, am Samstag auf dem Ellwanger Wochenmarkt gefühlt. Bei der überparteilichen Aktion des Kreisfrauenrats, die zeitgleich in Schwäbisch Gmünd, Aalen und Ellwangen stattgefunden hat, sind zahlreiche Bürgerinnen und Bürger mit Kandidatinnen für Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie den Kreistag ins Gespräch gekommen. Die Botschaft ist klar: Wer Frauen will, muss am 26. Mai auch Frauen wählen.

„Wir haben nur positive Rückmeldungen von den Kandidatinnen bekommen“, strahlt Margot Wagner. Gemeinsam mit Olga Krasniqi, Initiatorin des Ellwanger Frauenrats und CDU-Kandidatin für den Kreistag, war sie für die Aktion in Ellwangen zuständig. Der Kreisfrauenrat versteht sich als Netzwerk für Frauen, die Themen wie gleichen Lohn für gleiche Arbeit anpacken wollen, und unterstützt Frauen beim Einstieg in die Kommunalpolitik. Um etwas in ihrem Sinne zu bewegen, müssen Frauen in kommunalen Gremien stärker vertreten sein als bisher. „Die Solidarität, die wir jetzt erleben, wollen wir weitertragen, damit unsere Stimmen Gewicht haben“, sagt Margot Wagner.

„Unsere Chancen sind gut“, ergänzt Ute Ackermann von den Freien Bürgern, die sich für bürgernahe, unabhängige Kommunalpolitik einsetzen. Christine Ostermayer und Claudia Wagner sind zwei der sieben Kandidaten aus Ellwangen, die für die Grünen für den Kreistag kandidieren. Bemerkenswert ist die Frauenquote: vier von ihnen sind weiblich. Sie setzen darauf, dass Frauen schwesterlich vorangehen, um endlich gleiche Chancen wie Männer zu haben. „Schwesterlichkeit“ klingt zwar noch ungewohnt, betont aber den Gedanken der Frauensolidarität.

Landrat und Mandatsträger unterstützen die Aktion

Erfolgreiche Zusammenarbeit wie im Kreisfrauenrat, davon sind Wagner, Krasniqi, Ostermayer und ihre Mitstreiterinnen überzeugt, ist deshalb unentbehrlich, weil die Zahl der Mandatsträgerinnen in den kommunalen Gremien so gering ist. Um dafür zu werben, dass sich das am 26. Mai ändert, sind starke und kompetente Frauen angetreten und engagieren sich bürgerschaftlich und ehrenamtlich, quer durch die Gesellschaft, die Generationen und die Parteien. Auch wenn das Ziel, 50 Prozent der „Macht“ den Frauen, noch fern ist, eines haben sie schon jetzt erreicht. Aufmerksamkeit. Und ohne die geht nichts in der Politik.

Auch Landrat Klaus Pavel und die Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier und Christian Lange, beide SPD, sowie Roderich Kiesewetter und Norbert Barthle, beide CDU, haben die Aktion unterstützt. Wer am Samstag am Quiz mit Fragen wie „In welchen Abständen wird der Gemeinderat gewählt?“ oder „Wer wählt den (Ober-)Bürgermeister?“ teilgenommen hat, konnte auf Einladung der Volksvertreter eine Reise für zwei Personen nach Berlin an einem Wochenende im Juli gewinnen. Die Frage, in welchem Jahr das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt wurde, konnten die meisten auf Anhieb beantworten. Auch das ist ein Verdienst politischer, von Frauen geleisteter Aufklärung.